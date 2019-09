In Paris wurde am Samstag im EM-Quali-Spiel gegen Albanien die falsche Hymne für den Gegner abgespielt

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (rechts) hat sich bei Albaniens Ministerpräsident Edi Rama entschuldigt. Foto: APA/AFP/POOL/LUDOVIC MARIN

St. Denis/Paris – Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sich am Sonntag für einen Fauxpas vor dem Fußball-EM-Qualifikationsspiel zwischen Frankreich und Albanien entschuldigt. Vor dem Spiel am Samstag in Paris/St. Denis war die Hymne von Andorra statt der albanischen erklungen und bis zum Schluss abgespielt worden.

Der albanische Ministerpräsident Edi Rama nannte den Vorfall einen "skandalösen Fehler" und gab auf Twitter an, dass sich Macron bei ihm entschuldigt habe. Die französische Präsidentschaftskanzlei bestätigte, dass Macron am Sonntag "in der Früh geschrieben und sich entschuldigt" hat.

Es war übrigens nicht die einzige Peinlichkeit an diesem Abend. Der Stadionsprecher hatte sich für das Abspielen der falschen Hymne entschuldigt und die Fans aufgefordert, die "Nationalhymne von Armenien zu respektieren". Diesen Fehler bemerkte er schnell und korrigierte auf Albanien. (APA/AFP, 8.9.2019)