Schüler bildeten eine Menschenkette als Zeichen der Solidarität mit der Protestbewegung Foto: REUTERS/AMR ABDALLAH DALSH

Hongkong/Peking – Nach einem erneut gewaltsamen Protest-Wochenende in Hongkong warnt die Regierung Chinas die Demonstranten eindringlich vor weiteren Eskalationen. Die ehemalige britische Kronkolonie sei ein untrennbarer Teil der Volksrepublik, schrieben staatliche chinesische Medien am Montag. Jede Art von Abspaltungsversuchen würden "zerquetscht".

Die Demonstranten sollten aufhören, die Geduld der Zentralregierung auf die Probe zu stellen, hieß es in der "China Daily". Die Kundgebung am Sonntag beweise, dass ausländische Kräfte hinter den Protesten steckten. Tausende Demonstranten hatten Präsident Donald Trump vor dem US-Konsulat in der chinesischen Sonderverwaltungszone dazu aufgerufen, Hongkong "zu befreien".

Aktivist Joshua Wong nach eigenen Angaben inhaftiert

Ungeachtet der Warnung demonstrierten Hunderte Schüler am Montag Solidarität mit der Protestbewegung. In mehreren Stadtteilen bildeten sie Menschenketten. Die Regierungsgegner fordern unter anderem die Freilassung aller festgenommenen Demonstranten. Für internationale Aufmerksamkeit sorgt der Fall des Aktivisten Joshua Wong, einem der bekanntesten Bürgerrechtler. Er war nach eigenen Angaben am Wochenende am Flughafen festgenommen worden. Wong sollte noch am Montag vor Gericht erscheinen. Ihm würden der Verstoß gegen Kautionsauflagen vorgeworfen, schrieb er auf Twitter. Dort hieß es auch, dass er in Deutschland zur Teilnahme an einer Veranstaltung erwartet wurde.

In Hongkong wird bereits seit Monaten demonstriert. Auslöser war ein geplantes Gesetz, das es erlaubt hätte von China verdächtigte und gesuchte Personen an die Volksrepublik auszuliefern. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat das Gesetz nach heftigen Protesten vergangenen Mittwoch zurückgezogen. Die Demonstranten bestehen allerdings darauf, dass neben ihrer Hauptforderung auch die vier weiteren Forderungen erfüllt werden. Denn sie fordern nicht nur, das Gesetz einzustampfen, sondern auch, dass die Regierung zurücktritt, beziehungsweise den Weg frei macht für freie Wahlen. Sie wollen die Polizeigewalt unabhängig untersuchen lassen, sie wollen, dass die Behörden aufhören, die Proteste als Krawalle zu bezeichnen – und diejenigen, die deshalb festgenommen wurden, wieder freigelassen werden. Es sollen schon mehr als 1000 Personen sein. (APA, Reuters, red, 9.9.2019)