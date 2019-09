ÖVP Klubobmann Wöginger gab ein Interview in dem rechtsextremen Magazin Info-Direkt Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

ÖVP-Klubobmann August Wöginger hat der rechtsextremen Zeitschrift Info-Direkt ein Interview gegeben, das am Sonntag unter dem Titel "August Wöginger (ÖVP): 'Wir sind eine heimatverbundene Partei!" auf der Website des Mediums platziert wurde. Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes bewertet Info-Direkt wie folgt: "Die Zeitschrift kleidet klassisch rechtsextreme Weltanschauung (siehe: Inhalte) in ein modernes Gewand und lotet insbesondere in Form von omnipräsentem Antisemitismus, Volksgemeinschaftsdünkel, einer teils offen vertretenen antidemokratischen Stoßrichtung und quasi-revolutionärem Impetus die Grenze zum Neonazismus aus". Wöginger steht bei der Nationalratswahl auf Platz eins der oberösterreichischen VP-Landesliste.

Heimatverbundenheit und Traditionsbewusstein

In dem Interview spricht Wöginger darüber, dass "wir unsere Werte und unsere Tradition hochleben lassen. Darum, dass wir auch selber bestimmen können, wer in unser Land zuwandert und wer nicht. Wir sind dabei die, 'Rot-Weiß-Rot'-Karte neu aufzustellen." Zudem betont er: "Wir sind eine heimatverbundene, traditionsbewusste Partei." Der Parlamentarier betonte auch seine Innviertler Herkunft und ließ wenig Liebe für seinen Arbeitsort Wien durchblicken. "Was ich merke, ich bin seit 17 Jahren durch meine politische Tätigkeit in Wien unterwegs und ich merke da schon, dass die Anonymität herrscht. Bei uns am Land kennt man sich in den Dörfern und Ortschaften. Vor allem auch durch die Vereine und Gebietskörperschaften. Das ist der große Vorteil, den wir im ländlichen Raum haben. Daher beneiden wir die Wiener auch nicht. Die haben zwar ein Theater, eine Staatsoper und wahrscheinlich auch mehr Geld, aber wir haben das gesellschaftliche Miteinander und das ist von enormer Bedeutung für ein funktionierendes Leben im ländlichen Raum."

Lob von den Identitären

Lob für das Interview in dem rechten Medium bekam Wöginger vom Chef der rechtsextremen Identitären Bewegung. "Es ist mir völlig gleich, wenn man sich von uns distanziert, solange man inhaltliche identitäre Positionen vertritt! Bravo Hr. Wöginger! Danke für das Interview", schrieb der Chef der Identitären Bewegung Martin Sellner am Sonntag auf Twitter. Die ÖVP hatte in ihr Wahlprogramm im August unter anderem ein Verbot der Identitären aufgenommen. Sie will das Vereinsrecht so ändern, dass die Identitären aufgelöst werden können.

Auf Anfrage von Oe24 erklärte Wögingers Sprecherin: "Herr Wöginger wusste nicht, mit wem er spricht. Die Redakteure des Magazins haben sich nicht bei ihm vorgestellt und zu erkennen gegeben." Seine Ablehnung den Identitären gegenüber sei hinlänglich bekannt. Bereits vor zwei Wochen hatte ein Info-Direkt Interview für Aufsehen gesorgt, damals mit dem Tiroler SPÖ Chef Georg Dornauer. Dieser nannte das Interview im Nachhinein einen "Fehler". (red, 9.9.2019)