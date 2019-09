Die Volkspartei will noch vor der Wahl die Änderung des Vereinsgesetzes beschließen. Die Neos fordern die Abschaffung von nicht amtsführenden Stadträten in Wien

In dieser Galerie: 2 Bilder ÖVP-Klubobmann August Wöginger fordert ein Verbot der Identitären Bewegung. Laut Wunsch der Volkspartei sollen Behörden einen Verein auflösen können, wenn er genutzt wird, um extremistisches oder staatsfeindliches Gedankengut zu verbreiten. Foto: APA/ROBERT JAEGER Die nicht amstführende Wiener Stadträtin von der FPÖ Ursula Stenzel bezeichnet die Rücktrittsforderung der anderen Parteien als "lächerlich". Foto: APA/KERSCHI.AT/HANNES DRAXLER

Wien – Zwar hat sich die Ursula Stenzel für ihren Auftritt bei einer Demonstration der rechtsextremen Identitären am Wochenende entschuldigt, an einen Rücktritt denkt die nicht amtsführende Wiener FPÖ-Stadträtin allerdings nicht. ÖVP und Neos kündigen deshalb Anträge für die nächste Nationalratssitzung an. Jener der ÖVP soll eine Änderung des Vereinsrechts beinhalten, die Neos fordern die Abschaffung von nicht amtsführenden Stadträten.

"Wir werden im Septemberplenum einen Antrag auf Änderung des Vereinsrechts und damit für ein Verbot der Identitären Bewegung stellen", wird ÖVP-Klubobmann August Wöginger in einer schriftlichen Stellungnahme zitiert. Ein Verein kann derzeit nur aufgelöst werden, wenn er gegen Strafgesetze verstößt. Laut ÖVP-Wunsch sollen Behörden einen Verein auch auflösen können, wenn er genutzt wird, um extremistisches oder staatsfeindliches Gedankengut zu verbreiten.

Nicht amtsführende Stadträte abschaffen

Die Neos wollen ihre langjährige Forderung nach Abschaffung der nicht amtsführenden Wiener Stadträte durchbringen. Dafür wäre eine Änderung der Bundesverfassung nötig. "In Summe zeigen die letzten Vorfälle, dass die Position der auch ehemaligen nicht amtsführenden Stadträte (neben Stenzel erinnere ich an Johann Gudenus und Eduard Schock) eine völlig unsinnige ist", hieß es in einem Statement von Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger. "Es handelt sich um Versorgungsjobs, die dem Steuerzahler viel kosten, aber gar nichts bringen", stellte sie fest. Die Pinken nehmen die Causa zum Anlass, im nächsten Plenum einen Fristsetzer zu ihrem entsprechenden Antrag, der im Verfassungsausschuss ist, zu stellen.

Wöginger gibt rechtsextremem Magazin Interview

Unterdessen hat Wöginger dem rechtsextremen Magazin Info-Direkt ein Interview gegeben, das am Sonntag unter dem Titel "August Wöginger (ÖVP): 'Wir sind eine heimatverbundene Partei!" auf der Website des Mediums erschienen ist. In dem Interview spricht er darüber, dass "wir unsere Werte und unsere Tradition hochleben lassen. Darum, dass wir auch selber bestimmen können, wer in unser Land zuwandert und wer nicht. Lob gab es für das Interview von Identitären-Chef Martin Sellner. Wöginger beteuerte daraufhin, nicht gewusst zu haben, mit wem er spricht. Auch Ursula Stenzel soll sich nicht bewusst gewesen sein, bei wessen Veranstaltung sie auftrat.

Kollektive Rücktrittsforderung

Bis auf die FPÖ waren sich alle Parteien einig, dass Stenzels Rücktritt unumgänglich sei. Sie selbst kommentierte diese Forderung im Ö1-Sonntagsjournal als "lächerlich". FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky verteidigte Stenzel, ihr eine Nähe zu den Identitären zu unterstellen, "wäre mehr als absurd". Für kommendes Jahr haben die Freiheitlichen eine eigene Gedenkveranstaltung für das Ende der Türkenbelagerung von 1683 angekündigt. (red, APA, 9.9.2019)