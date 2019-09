Die Regionalwahlen gelten als wichtiger Stimmungstest für Präsident Putin und die Regierungspartei. "Geeintes Russland" bekommt in Moskauer Stadtrat 25 der 45 Sitze

Im Vorfeld der Wahlen kam es immer wieder zu heftigen Protesten in Moskau, bei denen tausende Menschen verhaftet wurden. Foto: AP/Alexander Zemlianichenko

Moskau – Bei den Regionalwahlen in Russland hat die Kremlpartei Geeintes Russland nach Angaben der Wahlleitung in den meisten Regionen ihre Mehrheit der Abgeordnetenmandate verteidigt. Nach dem Ausschluss Dutzender Oppositionskandidaten holte die regierende Partei Geeintes Russland im umkämpften Moskauer Stadtrat 25 der 45 Sitze. Das meldete die Agentur Interfax am Montag.

In Moskau hatten als Kandidaten nicht zugelassene prominente Oppositionelle zu einer "smarten Abstimmung" aufgerufen. Die Bürger sollten alles wählen – nur nicht die Kandidaten der Kremlpartei.

Zwei Mandate verloren

Zwei Kandidaten der Kremlpartei verloren ihre Mandate. Von der gemäßigten Oppositionspartei Jabloko siegten drei Kandidaten in der größten Stadt Europas. Unter ihnen war der prominente Politiker Sergej Mitrochin, der sich vor Gericht eine Zulassung erstritten hatte. Die übrigen Abgeordneten kommen von den Kommunisten und anderen systemtreuen Parteien.

Bei den für den Kreml besonders wichtigen Gouverneurswahlen bekamen die Kandidaten des Machtapparats überall den Sieg zugesprochen. Umfragen hatten der Kremlpartei wegen der Unzufriedenheit über die wirtschaftliche Lage im Land teils massive Verluste vorhergesagt. In der Region Chabarowsk an der Pazifikküste kam die Partei nur auf 12,51 Prozent der Stimmen – nach der ultranationalistischen Liberaldemokratischen Partei Russlands und den Kommunisten.

Stimmungstest

Die Wahlen auf regionaler und kommunaler Ebene galten als wichtiger Stimmungstest für Präsident Wladimir Putin und die Regierungspartei. Insgesamt waren 56 Millionen Wähler zur Stimmabgabe aufgerufen – das ist fast die Hälfte aller Wahlberechtigten Russlands. Die Wahlbeteiligung war teils sehr niedrig. In Moskau lag sie bei 21,63 Prozent – etwa so hoch wie 2014. Wahlbeobachter berichteten von Hunderten Meldungen über Manipulationsversuche und Behinderungen ihrer Arbeit.

Tausende Menschen festgenommen

Im Vorfeld der Wahl kam es immer wieder zu Protesten, bei denen tausende Menschen festgenommen wurden. Dutzende Oppositionelle und Kremlkritiker waren vor der Abstimmung wegen angeblicher Formfehler bei ihren Registrierungsanträgen nicht zugelassen worden. Daraufhin hatte die Opposition immer wieder zu Demonstrationen aufgerufen. Sie wollte erreichen, dass alle Kandidaten zur Stadtratswahl zur Wahl zugelassen werden. Trotz behördlichen Verboten gingen immer wieder Menschen auf die Straße. (APA, red, 9.9.2019)