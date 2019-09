Microsoft plant die To-Do-Listen-App einzustellen, sobald alle Features in Microsoft To-Do übernommen wurden

Wunderlist soll eingestellt werden. Screenshot

2015 kaufte Microsoft die populäre To-Do-Listen-App Wunderlist. Nun plant das Unternehmen die App einzustellen. Der Gründer ist darüber unglücklich und will die App zurückkaufen. In einem öffentlichen Aufruf wendet er sich an Microsoft-Chef Satya Nadella.

Aufruf an Microsoft-Chef

Auf Twitter schreibt der deutsche Entwickler Christian Reber, es sei traurig, dass Microsoft die App einstellen wolle obwohl die Leute sie noch immer verwenden. Die App hat in Apples App Store und in Google Play gute Bewertungen.

"Ich meine es ernst, @satyanadella @marcusash, bitte lasst sie mich zurückkaufen", schreibt Reber. Viele Funktionen der App sind in Microsoft To-Do aufgegangen, vorerst wurde die ursprüngliche App aber noch beibehalten, bis alle Feature übertragen wurden. Bei dem Kauf lief aber nicht alles wie geplant, schreibt The Verge.

Wann genau Microsoft Wunderlist einstellen will, ist nicht bekannt. Ob Microsoft auf das Angebot Rebers eingehen wird, weiß man momentan ebenfalls noch nicht. 2015 soll der US-Konzern zwischen 100 und 200 Millionen Dollar dafür bezahlt haben. (red, 9.9.2019)