Niemand hat bisher herausgefunden, wie der Song aus den 1980ern heißt. Foto: AFP

"Like the wind, you came running" – so oder so ähnlich beginnt ein bekannter Song, der derzeit seine Kreise im Netz zieht. "Bekannt" ist das Lied allerdings nur deswegen, weil es mittlerweile viele Menschen gehört haben.

Doch wie der Titel heißt oder wer ihn gesungen hat, ist ein Rätsel. Seit Jahren fahnden Internetnutzer nach dem Ursprung des mysteriösen Songs. Bisher ohne Erfolg.

Gabriel Vieira

Erste Suchanfragen im Netz fanden sich bereits vor rund zehn Jahren, etwa hier auf der Plattform Watzasong. Laut dem Radiosender BR24 reicht die erste Suche sogar bis 2007 zurück. Doch schon damals konnte niemand das Werk zuordnen. Auch in neueren Anfragen blieb das Rätsel ungelöst. Auch Songerkennungsapp wie Shazam oder Soundhound spucken kein Ergebnis aus.

Auf Reddit hat sich eine eigene Community namens "The Mysterious Song" gebildet, die sich ganz der Fahndung nach den Ursprüngen des Liedes verschrieben hat. Das Werk macht es den Internetfahndern nicht ganz einfach, macht doch schon alleine der oft nur undeutlich verständliche Songtext die Suche nicht gerade einfacher.

Der gleiche Song, jeweils mit isolierter Drum- und Gesangsspur. Gabriel Vieira

Es gibt allerdings ein paar Spuren. Das Lied, das von vielen in Ermangelung des tatsächlichen Namens "Like the Wind" genannt wird, soll Anfang der 1980er in der NDR-Musikshow "Für junge Leute" und auch auf manchen Radiostationen gelaufen sein. Mittlerweile rufen die Reddit-User auch schon bei Sendestationen an, um mehr zu erfahren oder um sie dazu zu bringen, den Song zu spielen, damit das Publikum bei der Suche hilft. Auch Freunde und Verwandte, die mit der Musik der 1980er vertraut sind, werden eingespannt.

Spuren und Fakes

Einen möglichen Kandidaten gibt es mittlerweile. User konnten in einem Archiv der deutschen Musikverwertungs-Organisation Gema einen Titel namens Problems and Sorros [sic!] von einem Interpreten namens Heribert Loosen aufspüren, dessen Titel, Länge und Veröffentlichungsdatum die Kriterien erfüllen würde. Jetzt probiert man, Kontakt zum Musiker herzustellen, um dieser heißen Spur nachzugehen.

Zwischenzeitlich dachte man bereits kurz, den Urheber entdeckt zu haben, als die Shazam-App den Song einem Künstler namens "Antwon01" zuordnete. Allerdings stellte sich bald heraus, dass sich hier jemand einen Scherz erlaubt und die App mit einem Fake-Eintrag hinters Licht geführt hat. (gpi, 09.09.2019)