Screenshot: Youtube/Mirkojax ASMR

Die Kreditkarte von Apple wird nicht nur in virtueller Form ausgestellt, es gibt auch eine Version für die Geldbörse. Diese hat es allerdings in sich. Einerseits soll Karte nicht mit Leder oder Jeansstoff in Berührung gebracht werden, anderer lässt sich daraus offenbar eine scharfe Klinge fabrizieren.

Zur "Entspannung"

Das italienische Youtuber-Duo Mirkojax ASMR zeigt in einem Video, wie aus der Kreditkarte ein Messer wird. Wie im Titel mit ASMR schon hingewiesen wird, soll es sich dabei um ein Video zur Entspannung handeln. Manche Menschen empfinden bestimmte Geräusche als angenehm oder stimulierend – im Netz gibt es eine riesige Community mit ASMR-Videos. In dem Video ist der Schleifvorgang zu sehen.

Mirkojax ASMR

Apple hat die Metallkreditkarte aber freilich nicht erfunden. Und Mirkojax ASMR sind nicht die ersten, die auf die Idee gekommen sind, daraus ein Messer zu machen. Auch Amazon hat eine Kreditkarte aus Metall, auch dazu gibt es Videos, die zeigen wie sie scharf gemacht werden kann.

Auch wenn solche Videos zu Unterhaltungszwecken gedacht sind, muss doch vor einer Nachahmung abgeraten werden. Denn eine derart scharf geschliffene Karte könnte durchaus als Waffe durchgehen und dann an bestimmten Orten verboten sein. Beispielsweise auf Festivals, in öffentlichen Gebäuden oder an Bord eines Flugzeuges. Deshalb haben auch Mirkojax ASMR das Video mit einem entsprechenden Warnhinweis versehen.

Besser als die Käsereibe

Man könnte die geschliffene Apple Card aber auch als Küchenutensil betrachten. Dann wäre sie in guter Gesellschaft dem Mac Pro im Käsereiben-Design. Wobei das Kreditkartenmesser im Gegensatz zur PC-Käsereibe tatsächlich funktioniert (red, 9.9.2019)