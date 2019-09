Gesetzesänderung

434 Postings

Nach Stenzel-Auftritt: ÖVP will Identitäre verbieten, SPÖ will Verbot prüfen

Die ÖVP will noch vor der Wahl das Vereinsgesetz ändern. Die SPÖ will ein Verbot der Identitären prüfen. Die Neos fordern die Abschaffung nichtamtsführender Stadträte in Wien