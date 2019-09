Facebook erwartet eine Klage. Foto: Photo by LOIC VENANCE / AFP

Karen Hepp ist als Nachrichtensprecherin der Fox 29 News das Rampenlicht gewohnt, sobald die Kamera angeht. Doch im Privatleben gibt es dabei Grenzen, die laut ihr nun überschritten wurden. Die 49-Jährige klagt deshalb unter anderem Facebook, Reddit, den Bilddienst Imgur, den GIF-Ersteller Giphy und die Pornoseite XNXX, dazu zehn weitere unbekannte Seitenbetreiber. Auf all diesen Plattformen soll ein Foto einer Überwachungskamera unvorteilhaft verwendet worden sein.

Hintergrund

Wie das Foto in Umlauf gekommen ist, davon hat Hepp keine Ahnung. Vor etwa zwei Jahren habe sie es plötzlich online entdeckt. Es zeigt sie an einem öffentlichen Ort, sie trägt einen Blazer und eine tief dekolletierte Bluse. Und genau dies wurde nun in einem missbräuchlichen Kontext verwendet. So soll ihr Foto für eine Facebook-Werbung verwendet worden sein, um für Treffen mit "Single-Frauen" zu werben. Das Bild erschien auch in einem Reddit-Forum und auf Imgur in einem Zusammenhang, der ältere Frauen sexualisiert. Zusätzlich tauchte sie auch in einer Werbung gegen Erektionsstörungen auf.

Schadenersatz

Hepps Klage soll dazu führen, dass die Seiten ihre Fotos offline stellen. Zusätzlich verlangt die Nachrichtensprecherin Schadenersatz für ihren Imageverlust und Anteil am Profit, den die Seiten mit ihrem Foto gemacht haben. Insgesamt soll es um bis zu 10 Millionen US-Dollar gehen.

"The Verge" gibt der Klage jedoch wenig Chancen. Denn laut Artikel 230 des Kommunikationsgesetzes sind Online-Seiten in den USA nicht verantwortlich für den Inhalt von Dritten. Hepp könnte also nur die Person klagen, die ihr Bild beispielsweise auf Reddit gestellt hat, aber nicht Reddit selbst. Bessere Chancen hätte sie unter Umständen bei den Betreibern der Pornoseite, wenn diese das Foto selbst hochgeladen haben sollten. (red, 9.9.2019)