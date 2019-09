A1 und Red Bull bündeln Kräfte und organisieren Finale der heimischen Liga beim pLANet one in Wiener Gösser Halle

Bei der vierten Saison der A1 eSports League werden insgesamt 30.000 Euro Preisgeld ausgeschüttet. Ausgetragen wird das Finale gemeinsam mit Red Bull im Rahmen von pLANet one. Foto: Florian Zsifkovics

A1 zeigt sich bei der vierten Saison ihrer eSports League spendabel. 30.000 Euro Preisgeld werden insgesamt ausgeschüttet. Das Finale der Liga wird mit einem dreitätigen Event zelebriert, konkret findet dieses vom 8. bis 10. November in der Gösser Halle in Wien statt und wird gemeinsam mit Red Bull im Rahmen von pLANet one organisiert.

Diese Games werden gespielt

Gespielt werden League of Legends, Clash Royale, Super Smash Bros. Ultimate und rFactor2. Rund um die zwei letztgenannten Games wird es bei dem Spektakel auch das Finale der Europameisterschaft geben. Mit dabei sind unter anderem ad-hoc gaming, BIG Clan und Tickling Tentacles willhaben. Tickets können in Bälde auf dieser Website gesichert werden. (red, 9.9.2019)