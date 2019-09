Eine "Simpsons"-Folge haben sich Janine Wiget und Kathrin von Niederhäuser zum Vorbild genommen, um sich in einer Woche durch 54 Restaurants in New Orleans zu essen

Noch beeindruckender als die Präzision der Schweizer Touristinnen Janine Wiget und Katrin von Niederhäusern, die Homer und Lisa Simpsons kulinarische Kulttour durch New Orleans nachstellten, ist die Tatsache, dass das Duo in einer Woche 54 New-Orleans-Restaurants besuchte, um seine "Fresstour" zu bewerkstelligen.

Wiget und von Niederhäusern waren in den letzten Jahren mehrmals in New Orleans und hatten für diesen Sommer eine weitere Reise geplant. Die Freundinnen halten ihre Reisen traditionell auf Video fest – meist mit Tanzeinlagen. Als sie im Februar zum ersten Mal die Episode "Die Simpsons" unter dem Motto New Orleans ("Lisa Gets The Blues") sahen, wussten sie sofort, wie sie ihr nächstes Video gestalten würden.

Katrin von Niederhäusern

Es gab nur ein Problem: das Zeitbudget von einer Woche. Deshalb musste sorgfältig geplant werden. Sie druckten ein Storyboard von jeder Aufnahme in der "Simpsons"-Folge sowie eine riesige Karte der Stadt aus – auf der die Standorte aller Restaurants, ihre Adressen und Öffnungszeiten vermerkt waren, wie sie "Gambit", einer lokalen News-Seite, erzählten.

Begeistert bei der Sache

Und so machten sich Wiget und von Niederhäusern mit Karte, Storyboard, Handy und Stativ auf den Weg. Für Aufnahmen in Restaurants musste das Duo Mitarbeiter und Management in das Projekt einbeziehen. Denn es mussten Möbel verschoben werden, Mistkübel platziert und sogar Baustellen nachgestellt werden. Entgegen ihrer Befürchtung konnten die Schweizerinnen auf die Unterstützung der Mitarbeiter zählen. Die seien meist mit Begeisterung bei der Sache gewesen.

Das Projekt erwies sich als eine großartige Möglichkeit, die Stadt kennenzulernen, da es sie dazu brachte, Leute zu treffen und Restaurants zu besuchen, insbesondere Restaurants außerhalb des French Quarter, die sie möglicherweise nie besucht hätten. Wiget schätzt, dass das Unternehmen insgesamt etwa 500 Dollar gekostet hat – weniger als erwartet.



Das Video wurde auf Youtube mittlerweile fast 900.000-mal angesehen, seit es am 24. August veröffentlicht wurde. Ein viraler Hit, mit dem die beiden nicht gerechnet hatten, wie sie sagen. "Mehrmals am Tag haben wir uns gefragt, was wir eigentlich hier machen. Wir sind in New Orleans, wir könnten einfach den Urlaub genießen, tanzen gehen ... aber stattdessen machen wir das hier", sagte Wiget. "Wir wussten nicht, wie die Leute reagieren würden, und wir waren sehr überrascht über dieses riesige Feedback, das so positiv ist. " (red, 9.9.2019)