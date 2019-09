Wie viel so ein Heuballentransparent kostet, ist nicht bekannt. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Die ÖVP will Teile des "Falter"-Berichts über ihre kreative Buchhaltung in den Wahlkampfjahren 2017 und 2019 widerlegen. In einem zehnseitigen Dokument, das unter anderem an den STANDARD geschickt wurde, greift die Volkspartei die "prominentesten" Beispiele des Artikels heraus und liefert Screenshots von Rechnungen und aus ihrer Buchhaltung, die zeigen sollen, dass Summen korrekt verbucht wurden. Andere Punkte bleiben unwiderlegt.

Falsch ist laut ÖVP etwa die Darstellung, dass eine rund 430.000 Euro schwere Rechnung der Mediaagentur Mediaselect knapp vor dem Stichtag für das Wahlkampfkostenlimit gestellt wurde, um dieses zu umgehen: Der gezeigte Ausschnitt aus der Rechnung enthält das Stichwort "EU-Wahl", es habe sich also um Inserate für den EU-Wahlkampf gehandelt. Eine weitere Rechnung für EDV-Leistungen sei dagegen nachweisbar für den laufenden Betrieb gestellt worden.

Widerspruch in Großbuchstaben

Einen weiteren Widerspruch äußert die Partei bei einer Großbestellung Kugelschreiber: Anders als vom "Falter" behauptet, seien die circa 130.000 Euro ganz korrekt als Werbemittel für die Nationalratswahl 2017 verbucht worden.

Für die ÖVP hat die Wochenzeitung demnach "(unwissentlich) FALSCH" oder "(wissentlich) MANIPULATIV" berichtet, wie sie in dem übermittelten Dokument gleich mehrmals in Großbuchstaben festhält.

Klenk verteidigt Bericht

"Falter"-Chefredakteur Florian Klenk kritisierte im Gespräch mit der Austria Presse Agentur am Montag, dass die Partei die Informationen erst jetzt bekanntgibt, obwohl man ihr vor Veröffentlichung des Artikels die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt habe: "Ich bin mir keines Recherchefehlers bewusst."

Das Missverständnis mit den Inseratenbuchungen für die EU-Wahl sei so von vornherein aufklärbar gewesen, kritisiert der Chefredakteur: "Wir wären froh gewesen, wenn sie uns diese Rechnung gleich gezeigt hätten. Dann hätten wir das rausgenommen." Am Kern der Berichterstattung hält Klenk fest. Aus den zugespielten Unterlagen gehe klar hervor, dass die Partei im Jahr 2017 von vornherein mit einer deutlichen Überschreitung der Kostenobergrenze gerechnet hatte.

Wahlprämien sind keine Wahlkampfausgaben

Es bleiben auch einige Punkte aus dem "Falter"-Bericht offen und unwidersprochen. Ausgaben von 28.500 Euro für Luftballons, 37.560 Euro für Sonnenbrillen, 56.880 Euro für T-Shirts und 43.200 Euro für Jacken wurden demnach genauso als "laufende Kosten" verrechnet wie Prämien für Mitarbeiter in Höhe von 260.000 Euro. Diese wurden explizit als "Wahlzulage" oder "Wahlprämie" verrechnet. Dennoch handelt es sich für die ÖVP nicht um Wahlkampfkosten.

In dem von der ÖVP als Entlastungsmaßnahme gedachten PDF findet sich auch die Bestätigung der internen Rechenweise für das "Budget NRW19": Unter diesem Titel führt die Volkspartei zum Punkt "Zuordnung Buchhaltung" eine Spalte "Betrag SOLL – WK" und "Betrag SOLL – nicht WK".

Weitere Aufklärung ist von der Partei jedenfalls nicht zu erwarten: "Im Hinblick auf die anhängigen Ermittlungsverfahren", heißt es in dem Dokument, "werden wir diese gestohlenen und teilweise manipulierten Daten, die derzeit verbreitet werden, und die damit verbundenen oftmals falschen Behauptungen und Unterstellungen nicht weiter öffentlich erörtern und kommentieren." Am Montag will die ÖVP Klage gegen den "Falter" einbringen, Details dazu sind noch nicht bekannt. (sefe, 9.9.2019)