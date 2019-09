Am Freitag waren in Berlin vier Menschen von einem Geländewagen auf einem Gehsteig getötet worden

Oliver Krischer will Geländelimosinen in der Stadt beschränken. Foto: AP

Nach einem Unfall mit vier Toten in Berlin, in den ein Geländewagen involviert war, haben deutsche Politiker und Verkehrsexperten neue Regelungen für SUVs gefordert. "Wir brauchen eine Obergrenze für große SUVs in den Innenstädten", sagte der stellvertretende Vorsitzende der deutschen Grünen-Bundestagsfraktion, Oliver Krischer, dem "Tagesspiegel". "Am besten wäre eine bundesrechtliche Regelung, die es Kommunen erlaubt, bestimmte Größenbegrenzungen zu erlassen."

Am Freitag war in Berlin-Mitte ein SUV bei einer Kreuzung von der Straße abgekommen und hatte auf dem Gehsteig einen drei Jahre alten Buben, seine 64-jährige Großmutter sowie zwei Männer im Alter von 28 und 29 Jahren erfasst. Sie erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die Mutter des Buben, die ein weiteres Kind dabeihatte, überlebte den Unfall. Die drei Insassen des Porsche Macan wurden schwer verletzt.

SUVs (Sport Utility Vehicles) boomen. Laut "Tagesspiegel" wurden in diesem Jahr erstmals über eine Million SUVs in Deutschland neu zugelassen, der Marktanteil werde auf ein Drittel steigen. Sie stehen schon länger in der Kritik, weil sie aufgrund ihres hohen Gewichts höhere CO2-Emissionen verursachen.

Krischer: "Gefahr für Fußgänger und Radfahrer"

"Die Autos brauchen immer breitere Parkplätze in Städten, wo der Raum immer knapper wird", sagt Krischer. "Sie sind eine Gefahr für Fußgänger und Radfahrer." Es brauche dringend eine Debatte, "wie groß die Autos denn noch werden sollen, die in unseren Innenstädten rumfahren". Als Beispiel führte er die Q8-Modelle von Audi und die X-7-Modelle von BMW an.

Passanten legten an der Unfallstelle Blumen und Kerzen nieder. Foto: APA/dpa/Paul Zinken

City-Maut oder Parkverbot

Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, forderte im "Tagesspiegel" rasch umsetzbare Maßnahmen gegen SUV: Entweder eine City-Maut, die die Einfahrt in Städte für große, schwere Wagen sehr teuer mache – oder ein Parkverbot beziehungsweise deutlich erhöhte SUV-Parkgebühren in Städten.

"Solche panzerähnlichen Autos gehören nicht in die Stadt", sagte der grüne Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, Stephan von Dassel, am Wochenende. Jeder Fahrfehler bedeute Lebensgefahr für Unschuldige.

"Man kann nicht einfach sagen: SUV ist grundsätzlich gefährlicher als ein Polo oder als ein Smart", sagte dagegen der Unfallforscher Siegfried Brockmann vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft indes der Deutschen Presse-Agentur.

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung, das sei laut Polizei üblich bei Verkehrsunfällen mit mindestens einem Toten. Die Ermittler schließen aber auch einen medizinischen Notfall des SUV-Fahrers nicht aus. Am Samstagabend kamen rund 500 Menschen zu einer Mahnwache an der Unfallstelle in Berlin-Mitte, auch am Sonntag legten Blumen, Kerzen und Bilder nieder. (red, 9.9.2019)