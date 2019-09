Er war bis Juli Trainer des mexikanischen Zweitligisten Dorados de Sinaloa, musste dort den Posten wegen Gesundheitsproblemen aufgeben. Im Juli unterzog er sich in Buenos Aires einer Knie-Operation. In seiner kurzen Zeit in Mexiko gelang es Maradona, die Dorados vom Tabellenende an die Spitze und bis ins Finale im Aufstiegskampf zu bringen.