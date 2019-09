Dominic Thiem büßt einen Platz ein. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/ELSA

London – Dominic Thiem hat durch seine Erstrunden-Niederlage bei den US Open einen Platz in der Tennis-Weltrangliste verloren. Österreichs Topstar fiel hinter Daniil Medwedew auf Rang fünf zurück. An der Spitze verkürzte US Open-Sieger Rafael Nadal den Rückstand auf den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic von über 3.700 Punkten auf nur noch 640 Zähler. (APA, 9.9.2019)

Einzel:

1. ( 1) Novak Djokovic (SRB) 9.865 Punkte

2. ( 2) Rafael Nadal (ESP) 9.225

3. ( 3) Roger Federer (SUI) 7.130

4. ( 5) Daniil Medwedew (RUS) 5.235

5. ( 4) Dominic Thiem (AUT) 4.575

6. ( 6) Alexander Zverev (GER) 4.095

7. ( 8) Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.420

8. ( 7) Kei Nishikori (JPN) 3.375

9. ( 9) Karen Chatschanow (RUS) 2.810

10. ( 10) Roberto Bautista Agut (ESP) 2.575

Weiter:

122. (112) Dennis Novak (AUT) 453

161. (167) Sebastian Ofner (AUT) 323

262. (255) Lucas Miedler (AUT) 177

295. (311) Jurij Rodionov (AUT) 138