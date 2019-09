Das hervorragende britische Geifer-, Beschwerde- und Litanei-Rap-Duo Sleaford Mods gastiert am Sonntag, 15. September, in der Wiener Arena. Foto: Simon Parfrement

Sleaford Mods – Bang Someone Out

"This is how it’'s gone on in the United Kingdom / The plague rolls down from the hills up there ..." Das fabelhafte britische Geifer- und Beschwerde-Duo Sleaford Mods hat die als Anti-Brexit-Song angedachte Gnackwatsche "Bang Someone Out" zwar schon im Vorjahr veröffentlicht. Das jetzt vorliegende aktuelle Wutbürger-Video dazu bietet allerdings eine gute Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass Zorn nicht nur eine Energieform darstellt. Er kann positive Kraft (beim Publikum) erzeugen. Die Sleaford Mods gastieren damit und mit ihrem aktuellen Album "Eton Alive" am 15. September in der Wiener Arena.

Chris Floyd

Debby Friday – Death Drive

Punkrock, Polit-Gospel, heiliger Lärm, Tribal Beats: Hip-Hop hat auch abseits von Quietschenten-Vocals und drogenverseuchtem Cloud-Rap noch immer etwas zu bieten. Das System bringt man durch die Bässe zum Einsturz: US-Rapperin Debby Friday macht auf ihrer aktuellen, nur als Kassette und digital erschienenen EP "Death Drive" keine Gefangenen. Bezeichnenderweise veröffentlicht sie auf dem durch die Bank empfehlenswerten Label Deathbomb Arc. Das hat gleichgesinnte Radikale wie Death Grips, JPGMAFIA oder clipping. zu bieten. Man kann zu dieser herrischen Musik nicht nur tanzen, sondern auch Amok laufen.

DEBBY FRIDAY

Mike Patton & Jean Claude Vannier – Corpse Flower

Für das aktuelle Album "Corpse Flower" (bitte "Titanwurz" googeln) tut sich der von unzähligen wagemutigen Kollaborationen und diversen Bands wie Faith No More, Fantomas oder Tomahawk bekannte US-Extremsänger Mike Patton mit dem 76-jährigen französischen Musiker, Arrangeur und Produzenten Jean-Claude Vannier zusammen. Auf Pattons Label Ipecac veröffentlicht das Duo mit Musikern von Beck oder den Prog-Rockern Magma (!) Chansons, die stark an Vanniers Arrangements für Serge Gainsbourgs Götteralbum "Histoire de Melody Nelson" von 1971 erinnern. Gute Sache, aber eher burschikos.

Ipecac Recordings

(Christian Schachinger, 10.9.2019)