Tollpatschig, schrullig, unglücklich verheiratet: Jan Josef Liefers ist für Martina Gedeck zum Abwatschen: "Arthurs Gesetz", 23.15 Uhr, ORF 1 Foto: ORF

19.40 REPORTAGE

Re: Rap in Russland – Der Kampf um die Meinungsfreiheit Im Herbst 2018 starteten die russischen Sittenwächter eine Offensive gegen Rapmusiker. Seitdem wird jede Form der Kritik von den Musikern meistens einfach weggelassen. Nur wenige Rapper wollen überhaupt noch Interviews geben. In der Szene herrscht Angst. Bis 20.15, Arte

20.15 NATIONALRATSWAHL

Mein Wahlometer Lisa Gadenstätter beschäftigt sich in der zweiten Ausgabe des TV-Formats mit dem Thema Sicherheit: Was sind die Standpunkte der Bevölkerung in Sachen Polizei, Bundesheer, Überwachung und Strafen? Bis 21.05, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Fabelhafte Tierbabys – Erste Entdeckungen (2/3) Für viele Tiere ist speziell das erste Lebensjahr schwierig und gefährlich. Von den Seeotterjungen zwischen Nahrung und Abfall in Kalifornien, über Polarfuchswelpen in der Arktis, zu Berggorillababys in Uganda – der vorletzte Ausflug in den Lernalltag von sechs Tierbabys. Bis 21.05, ORF 2

20.15 WÄHLEN

Runde der WahlbeobachterInnen Bei Ingrid Thurnher diskutieren Wahlbeobachterinnen und -beobachter über die aktuellen Geschehnisse der Woche. Diesmal mit der Journalistin Julia Ortner, dem Werbefachmann Markus Gull, Wolfgang Bachmayer, Geschäftsführer des Markt- und Meinungsforschungsinstituts OGM, sowie der Politikwissenschafterin Katrin Praprotnik. Bis 21.05, ORF3

21.05 MAGAZIN

Report Die Themen bei Susanne Schnabl: der Hackerangriff in der ÖVP (mit ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer), die Grenzgänger der Wahlkampfkosten und die ideologischen Unterschiede der Parteien beim Thema Steuern. Bis 22.00, ORF 2

22.25 DOKUMENTATION

Das Märchen von der Inklusion Kinder mit und ohne Behinderung lernen zusammen. Jeder Mensch kann überall dabei sein, am Arbeitsplatz, beim Wohnen oder in der Freizeit: Das ist Inklusion. Die Realität schaut anders aus. Eine Bestandsaufnahme von Hanna Möllers. Bis 23.10, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Südtirol auf der Suche nach Identität Hundert Jahre nachdem Südtirol Italien zugesprochen wurde, gilt es als Modell für eine funktionierende Autonomie. Doch wie steht es mit dem Zusammenleben der unterschiedlichen Sprachgruppen? Regisseurin Birgit-Sabine Sommer macht sich im Rahmen eines ORF-Schwerpunktes auf die Suche nach Antworten. Bis 23.50, ORF2

23.15 COMEDY

Arthurs Gesetz (1/6) Der fünfzigjährige Arthur Ahnepol (Jan Josef Liefers) träumt vom Glück. Doch in seinem trostlosen Leben ist scheinbar nur eines zu hundert Prozent gewiss: Mit jedem Schritt aus dem Schlamassel stürzt Arthur jedes Mal nur noch tiefer ins Unglück. Martina Gedeck als wilde Furie. Bis 0.00, ORF 1

Zurich Film Festival