In Jasenovac tötete das Ustasha-Regime hunderte Gefangene. Foto: APA/AFP/DENIS LOVROVIC

Ein Zwischenfall mit serbischen Soldaten, denen am Samstag die Einreise zu einer Gedenkfeier nach Kroatien verweigert wurde, hat einen neuen Eklat zwischen den beiden Ländern ausgelöst. Zagreb kritisierte die Provokation aus Belgrad, dort wurde dem Nachbarland hingegen Geschichtsrevisionismus vorgeworfen. Auch am Montag schien sich die Situation nicht zu entspannen.

Am Samstag wollte eine serbische Militärdelegation nach Kroatien einreisen, um in Jasenovac an einer Gedenkfeier der serbischen orthodoxen Kirche für die Opfer des dortigen Konzentrationslagers teilzunehmen. Insgesamt elf Militärangehörigen, die laut Medien in zivil unterwegs waren und ihre Uniformen im Gepäck hatten, hatte die kroatische Grenzpolizei die Einreise verweigert. Nach Angaben der kroatischen Seite war die Delegation nicht angemeldet gewesen, die serbische Seite behauptet das Gegenteil. In der Delegation waren Berichten zufolge Offiziere aus der Militärakademie sowie Kadetten und Schüler des Militärgymnasiums.

"Provokation mit dem Ziel, Zwischenfälle auszulösen"



Kroatiens Premier Andrej Plenkovic kritisierte am Samstag, dass es sich bei dem Einreiseversuch um eine "Provokation mit dem Ziel, Zwischenfälle auszulösen" gehandelt habe. Die unangemeldete Einreise von ausländischen Militärangehörigen stehe im Widerspruch mit internationalen Recht und für Kroatien inakzeptabel, betonte Plenkovic laut kroatischen Medien und kündigte an, auf derartige Provokationen entschieden zu reagieren.

Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic betonte via Twitter, dass die Provokationsversuche "erneut die reaktionäre Haltung und Verantwortungslosigkeit der serbischen Politik" zeigen würden. Sie rief die serbische Seite zum verantwortungsvollen Verhalten auf, die Bürger beider Seiten hätten "derartige Provokationen satt".

Serbien: "schamhaftes Verhalten" kroatischer Behörden

Scharfe Reaktionen kamen auch von serbischer Seite. Das Belgrader Verteidigungsministerium forderte eine Entschuldigung wegen des "schamhaften Verhaltens" seitens der kroatischen Behörden. Präsident Aleksandar Vucic kritisierte, dass sich Kroatien nicht an seine eigene Vergangenheit und den faschistischen Ustascha-Staat NDH im Zweiten Weltkrieg erinnern wolle, weshalb Serbien gezwungen sei, im serbischen Landesteil Bosniens, der Republika Srpska, eine Gedenkstätte einzurichten.

Serbiens Verteidigungsminister Aleksandar Vulin warf der kroatischen Seite die Provokation vor. "Es gibt keine größere Provokation für den gesunden Verstand, als den Serben zu verbieten, am Hinrichtungsstätte der geschlachteten serbischen Kinder zu beten", betonte er laut Medien. Es gebe "keine reaktionärere Politik als jene, die die Rechtfertigung für Verbrechen der Ustascha sucht", fügte er hinzu.

Das Hin und Her vom Wochenende setzte sich auch am Montag fort. Die serbische Ministerpräsidentin Ana Brnabic betonte, dass der "geschichtliche Revisionismus, der in Kroatien stattfindet, beängstigend sei – nicht nur für Serbien und die Region, sondern für ganz Europa", sagte sie dem Regionalsender N1. Das ist laut Brnabic ein Problem der EU. Der kroatische Veteranenminister Tomo Medved teilte der serbischen Ministerpräsidentin mit, es sei Serbien, das ständig versuche, die Geschichte zu revidieren. Er wiederholte, dass der Einreiseversuch der serbischen Soldaten "eine hässliche Provokation Serbiens" gewesen sei. (APA, 9.9.2019)