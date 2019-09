Personen und Organisationen, die Hass verbreiteten, "haben keinen Platz auf Facebook und Instagram", erklärte ein Facebook-Sprecher den Rauswurf der Neofaschisten. Foto: BOSNIA AND HERZEGOVINA

Rom/Menlo Park – Die beiden italienischen neofaschistischen Parteien Casa Pound und Forza Nuova können seit Montag nicht mehr beim sozialen Netzwerk Facebook und der Facebook-Tochter Instagram posten. "Personen und Organisationen, die Hass verbreiten oder andere angreifen auf Basis von dem, was diese sind, haben keinen Platz auf Facebook und Instagram", erklärte ein Facebook-Sprecher.

Die am Montag entfernten Accounts verletzten diese Politik, zitierte die italienische Nachrichtenagentur Ansa den Facebook-Sprecher.

Rechtsextreme Splitterparteien

Casa Pound, benannt nach dem amerikanischen Schriftsteller Ezra Pound (1885-1972), und Forza Nuova sind rechtsextreme Splitterparteien, die bei den italienischen Parlamentswahlen 2018 jeweils unter einem Prozent der Stimmen blieben. Sie sind aber für ihr aggressives Auftreten sowohl im Internet als auch bei Straßenprotesten bekannt.



Beide hatten am Montag weiter Accounts auf Twitter. Casa Pound-Chef Simone Di Stefano warf dort Facebook "Missbrauch" vor und sprach von einem "Spucken ins Gesicht der Demokratie". Beide Organisationen sagten, es sei kein Zufall, dass sie an dem Tag belangt wurden, an dem sie an einer Demonstration gegen die neue Mitte-Links-Regierung in Rom teilnahmen. "Wir werden mit noch mehr Straßenprotesten und Rekrutierungen antworten", twitterte Forza-Nuova-Chef Roberto Fiore. (APA, 10.9.2019)