Österreich holte "nur" ein 0:0 in Polen. Foto: Janek SKARZYNSKI / AFP

Die Standardsituation. DER STANDARD

Österreich hat die EM-Qualifikation nach dem 6:0 gegen Lettland und dem 0:0 in Polen in der eigenen Hand. Die Standardsituation blickt auf den Doppelspieltag zurück und erklärt, was beim Remis in Polen gut geklappt hat und warum die Pause ein Knackpunkt war. (Isabella Scholda, Martin Schauhuber, 10.9.2019)