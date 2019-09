Auf ein neues Gebiet wagt sich Volkswagen Nutzfahrzeuge mit dem Cargo E-Bike vor: elektrifizierte Lastenräder für den urbanen Raum. Foto: Volkswagen AG

Wien – Die Umbrüche im urbanen Güterverkehr lassen auch Volkswagen Nutzfahrzeuge über neue Wege in der City-Logistik nachdenken. Neue und emissionsfreie Antriebskonzepte stehen in diesem Zusammenhang derzeit hoch im Kurs. Deshalb will der Hersteller leichter Nutzfahrzeuge mit dem neuen in Eigenregie entwickelten Cargo E-Bike noch in diesem Jahr in den Markt der "Last-Mile-Surfer" einsteigen.

Man wolle sich damit den Herausforderungen im urbanen Lieferverkehr stellen, erklärt Thomas Ludewig, der die Projektleitung beim Cargo E-Bike innehat. Es gelte, die urbane Mobilität zu verändern und die Emissionen signifikant zu reduzieren.

Zielgruppe für das dreirädrige Elektrofahrrad ist klar abgesteckt: Firmenkunden, die ein Fahrzeug für die letzte Meile in Innenstädten benötigen. Das Argument: Lieferdienste können so klimaneutral unterwegs sein und ihre Endkunden zum Beispiel mit Pizza beliefern, Handwerker können zu Wartungs- und Servicearbeiten fahren.

Das Cargo E-Bike wurde ursprünglich bereits auf der Internationalen Automobilausstellung IAA 2018 als Prototyp vorgestellt. Es ist ein sogenanntes Pedelec, das den Fahrer mit seinem 250 Watt starken Mittelmotor mit Automatikgetriebe beim Treten bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Kilometer pro Stunde unterstützt.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Das Lastenrad kann ohne Führerschein und Versicherung genutzt und praktisch überall eingesetzt werden.

Kinematische Ladefläche

Energie für den E-Motor liefert eine Lithium-Ionen-Batterie mit 500 Wattstunden. Die Reichweite soll bis zu hundert Kilometer betragen. An die Vorderachse mit zwei Rädern schließt direkt die Ladefläche an, mit der VW zufolge eine 0,5 Kubikmeter fassende Transportbox untergebracht werden kann.

Dahinter befinden sich Lenker, Sattel und das dritte Rad. Das 2,06 Meter lange, 1,10 Meter hohe (im Bereich des Lenkers) und 89 Zentimeter breite Cargo E-Bike wiegt 40 Kilogramm und kann bis zu 210 Kilogramm laden. Das Gewicht des Fahrers ist da allerdings schon miteingerechnet.

Als technisches Highlight wird die Neigetechnik des Bikes genannt: Bei Kurvenfahrten neigen sich die beiden Vorderräder, sodass die Ladung immer waagrecht bleibt und damit rutschsicher ist. Das Transportgut soll dabei in Kisten befördert werden. (Markus Böhm, 14.9.2019)