49 Stück teilweise verbotene und nicht registrierte Waffen wurden bei einem 35-jährigen Mann im Bezirk Gänserndorf sichergestellt Foto: LPD Burgenland

Neusiedl am See – Bei einem 35-jährigen Mann im Bezirk Gänserndorf hat die Polizei im Zuge einer Hausdurchsuchung eine große Anzahl an Waffen sowie an Suchtmittel und Bargeld gefunden. Insgesamt stellten die Beamten 1,2 Kilogramm Cannabisblüten, 13 Stück Cannabispflanzen, Bargeld in der Höhe von ca. Euro 6.000 Euro sowie 49 Stück zum Teil verbotene und nicht registrierte Waffen bzw. zahlreiche Munition sicher. Dem Beschuldigten wurde außerdem die Erzeugung von ca. 9,5 Kilogramm Cannabisblüten aus der Aufzucht von 928 Cannabispflanzen einer Indoorplantage nachgewiesen.

Ausgangspunkt war eine Verkehrskontrolle

Ausgangspunkt für den Fund war eine Verkehrskontrolle im Mai 2019 bei der Polizisten des Bezirkspolizeikommandos Neusiedl am See Cannabisblüten gefunden haben. Beamten der Suchtgiftgruppe forschten in weiterer Folge fünf Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren aus dem Bezirk Neusiedl aus, die zum Teil im Rahmen einer kriminellen Vereinigung im Zeitraum der letzten zwei Jahre, Suchtmittel von rund 1,6 Kilogramm Cannabisblüten und etwa drei Dekagramm Speed gewinnbringend verkauft haben. Die Beschuldigten betrieben im Bezirk Neusiedl/See eine Cannabis Outdoorplantage. Dort fanden die Beamten 13 Stück Cannabispflanzen vor und stellten diese sicher.

Beschuldigter wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert

Als Suchtmittellieferant der Gruppe wurde ein 18-jähriger österreichischer Staatsbürger aus dem Bezirk Bruck an der Leitha ausgeforscht, dem der Handel mit etwa vier Kilogramm Cannabisblüten im Zeitraum von Jänner 2018 bis zuletzt nachgewiesen wurde. Die weiteren Ermittlungen führten die Beamten dann zu dem außergewöhnlichen Waffenfund.

Es stellte sich heraus, dass der 18-jährige aus Bruck an der Leitha von dem 35-jährigen Österreicher aus dem Bezirk Gänserndorf von Ende 2017 bis zuletzt mit Suchtmittel von ca. 6,5 Kilogramm Cannabisblüten beliefert wurde. Bei der Aufzucht der 928 Cannabispflanzen wurde 35-jährige teilweise von seinem 59-jährigen Vater unterstützt. Der 18- und 35-Jährige wurden in eine Justizanstalt in Korneuburg eingeliefert. Alle anderen wurden an die Staatsanwaltschaft Eisenstadt angezeigt. (red, 10.9.2019)