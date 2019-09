"Borderlands 3" schneidet bei ersten Tests teilweise sehr gut ab, erhält allerdings auch überraschend scharfe Kritik von Polygon und PC Gamer. Foto: Gearbox

Die ersten Tests zu Borderlands 3 sind da. Mit einem Vorabzugang wurden "wegen Sicherheitsbedenken" nur sehr wenige Medien bedient – DER STANDARD zählt nicht dazu. Der Tenor ein Großteil der Rezensenten lautet, dass Entwickler Gearbox zwar nichts Revolutionäres geschaffen hat, aber im Grunde ein verbessertes Borderlands 2 liefert. "Eine alte Formel gut ausgeführt", urteilt etwa Game Informer.

Gutes Spiel, aber langsam altbacken

"Größer, besser, länger und lustiger: Borderlands 3 ist legendärer Loot", schreibt ferner Hobby Consolas. Auch in weiteren Rezensionen erhält das anstehende Spiel viel Lob, gleichzeitig wird aber sehr wohl angemerkt, dass man sich auf alten Erfolgen ausgeruht hat und im Grunde nicht wirklich etwas Neues bietet. USGamer merkt angesichts dessen an, dass sich die Borderlands-Formel langsam altbacken anfühlt, das Spiel aber trotzdem sehr gut ist.

PC Gamer mit überraschend schlechter Wertung

Aus der Reihe tanzen allerdings Polygon und PC Gamer mit ihren Tests. Bei zweitgenannten Medium erhält das Spiel nur 63 von 100 Punkten, was einer sehr schlechten Bewertung gleichkommt. "Eine Reihe an schlechten Witzen gemischt mit coolen Waffen mitsamt der bislang fadesten Story der Serie", lautet das Fazit von PC Gamer. Das Spiel soll laut der Rezension auch massiv mit technischen Problemen wie Abstürzen und Bugs zu kämpfen haben. "Ein besseres Borderlands ist möglich, Borderlands 3 zählt aber definitiv nicht dazu", schreibt James Davenport zuletzt.

Auch Polygon zeigt sich alles andere als begeistert

Bei Polygon urteilt man hingegen, dass sich der Loot-Shooter wie eine passable Fortsetzung der Serie aber nicht wie eine Evolution spielt. Das Game soll einfach nicht mehr so viel Spaß und "Gefahr" mit sich bringen, wie vorherige Ableger. "Das Franchise war abenteuerlich. Ohne neuen Ideen und Konzepte spielt es sich nun aber wie ein Überbleibsel aus vergangener Zeit. Borderlands 3 fühlt sich 'sicher', komischerweise vorsichtig und am allerschlimmsten kommerziell an", so das Fazit des Mediums.

Wann der Loot-Shooter erscheint

Borderlands 3 erscheint am 13. September für PC (exklusiv im Epic Games Store), Playstation 4 und Xbox One. Auch auf Stadia soll das Spiel zum Start im November verfügbar sein. (red, 10.9.2019)