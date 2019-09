Vor der Präsentation am Dienstagabend dringen noch frische Gerüchte zum neuen iPhone durch. So soll kein bilaterales, drahtloses Aufladen möglich sein

Apple stellt das neue iPhone vor. Foto: APA/AFP/JOSH EDELSON

Am heutigen Dienstagabend ist es soweit. Das iPhone 11 wird offiziell das Licht der Welt erblicken, in dem Fall das Scheinwerferlicht. Hersteller Apple wird das neue Produkt in einer Präsentation ab 19 Uhr (Live im STANDARD-Ticker) vorstellen. Die vergangenen Wochen waren wie üblich von Leaks und Spekulationen geprägt. Diese gibt’s hier zusammengefasst.

Aber selbst am Tag der Präsentation tauchen neue Gerüchte auf. Laut Analyst Ming-Chi Kuo von "9to5mac" könnte das iPhone 11 auf einige Schlüsselelemente verzichten. So soll das neue Flaggschiff keinen Apple Stift unterstützen und auch kein gegenseitiges drahtloses Aufladen. Damit hätten User andere kompatible Geräte auf der Rückseite des iPhones aufladen können, etwa AirPods. Kuo glaubt, dass diese Art des Aufladens für Apple nicht effizient genug sei. Ähnlich sieht dies auch Bloombergs Mark Gurman. Demnach hätte das US-Unternehmen Probleme, dieses Feature umzusetzen.

Schnellladegerät

Kuo nennt auch ein paar Elemente, die das neue iPhone 11 inkludieren soll. So weisen die 5,8-Zoll und die 6,5-Zoll-Versionen angeblich ein Schnellladegerät (18 Watt, USB-C-Eingang) auf. Das 6,1-Zoll-Gerät soll hingegen mit dem bekannten 5-Watt-Lader ausgestattet sein. Alle drei iPhones kommen hingegen mit einer Ultra-Breitband-Technologie. Diese soll eine präzisere Indoor-Standortbestimmung ermöglichen. (red, 10.9.2019)