Die Wahl für den Termin der Geimeinderatswahlen in Niederösterreich ist getroffen: Am 26. Jänner 2020 wird das Kreuzerl gemacht. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

St. Pölten – Die niederösterreichischen Gemeinderatswahlen 2020 finden am 26. Jänner statt. Diesen Termin haben am Dienstag die Klubobmänner der in der Landesregierung vertretenen Parteien, Klaus Schneeberger (ÖVP), Reinhard Hundsmüller (SPÖ) und Udo Landbauer (FPÖ), in einer gemeinsamen Pressekonferenz bekanntgegeben.

Damit gibt es in etwa viereinhalb Monaten einen kleinen Wahlsonntag in Ostösterreich. Am selben Tag findet auch die vorgezogene Landtagswahl im Burgenland statt. (APA, 10.9.2019)