Ein Volksschullehrer kostet in Österreich rund 4.525 US-Dollar pro Schüler, der OECD-Schnitt liegt in etwa bei der Hälfte. Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Wien – Die jährlichen Gehaltskosten der Lehrer pro Schüler gehören in Österreich zu den höchsten innerhalb der OECD. Das zeigt die am Dienstag veröffentlichte OECD-Studie "Bildung auf einen Blick". Das gilt sowohl kaufkraftbereinigt in US-Dollar als auch als Prozentsatz des BIP. Bedingt ist dies durch vergleichsweise kleine Klassen und hohe Gehälter. Berechnet werden die jährlichen Gehaltskosten anhand der durchschnittlichen Unterrichtszeiten sowohl der Schüler als auch der Lehrer, der Gehälter der Lehrer sowie der Klassengrößen.

Volksschule

Im Volksschulbereich ergeben sich für einen Lehrer daraus im Schnitt jährliche Gehaltskosten von 4.525 Dollar pro Schüler, der OECD-Schnitt liegt etwa bei der Hälfte. Höher als in Österreich sind die Kosten nur in Deutschland (4.679 Dollar) und der Schweiz (4.579 Dollar).

Österreich: 4.525 Dollar

OECD-Schnitt: 2.784 Dollar



Sekundarstufe 1

Ähnlich ist die Situation im Sekundarbereich 1, also der AHS-Unterstufe und der Neuen Mittelschule. Die jährlichen Kosten im Überblick:

Österreich: 6.299 Dollar

OECD-Schnitt: 3.380 Dollar



Auf einen höheren Wert als Österreich kommen nur Slowenien (6.948 Dollar) und die Schweiz (6.818 Euro).



AHS-Oberstufe

Im Bereich der AHS-Oberstufe liegt Österreich sogar an der Spitze. Allerdings liegen hier für viele Länder keine Vergleichszahlen vor.

Österreich: 5.635 Dollar

OECD-Schnitt: 3.274 Euro

Gehaltskosten als Prozentsatz des BIP

Ebenfalls deutlich über dem OECD-Schnitt liegen die jährlichen Gehaltskosten pro Schüler, wenn man diese als Prozentsatz des BIP pro Kopf betrachtet. Allerdings liegt Österreich bei dieser Betrachtungsweise nicht mehr im absoluten Vorder-, sondern jeweils im oberen Mittelfeld der OECD-Staaten.

Volksschule Österreich: 8,4 Prozent

OECD-Schnitt: 6,7 Prozent





Sekundarstufe Österreich: 11,7 Prozent

OECD-Schnitt: 8,2 Prozent





AHS-Oberstufe Österreich: 10,4 Prozent

OECD-Schnitt: 8,0 Prozent

Klassengröße

2017 saßen in Österreich im Schnitt in der Volksschule 18 Kinder in einer Klasse (OECD: 21), nur in Lettland, Litauen und Luxemburg waren es noch weniger. Im Sekundarbereich 1 (AHS-Unterstufe, Neue Mittelschule) lag die durchschnittliche Klassengröße bei 21 Schülern (OECD: 23), damit liegt Österreich im vorderen Mittelfeld. (D2.1) Seit 2005 haben die Klassengrößen abgenommen.

Gehälter

Pädagogen verdienen in Österreich zu jedem Zeitpunkt ihrer Karriere und in allen Schultypen mehr als im OECD-Schnitt.

Volksschule:



Einstiegsgehalt Österreich (kaufkraftbereinigt): 42.700 Dollar

Höchstgehalt: 76.200 Dollar

Einstiegsgehalt OECD-Schnitt: 33.100 Dollar



Höchstgehalt OECD-Schnitt: 55.400 Dollar

Sekundarstufe 1:

Einstiegsgehalt Österreich: 42.300 Dollar

Höchstgehalt Österreich: 81.300 Dollar

Einstiegsgehalt OECD-Schnitt: 34.200 Dollar

Höchstgehalt OECD-Schnitt: 58.000 Dollar

AHS-Oberstufe:

Einstiegsgehalt Österreich: 42.000 Dollar

Höchstgehalt Österreich: 86.600 Dollar

Einstiegsgehalt OECD-Schnitt: 35.900 Dollar



Höchstgehalt OECD-Schnitt: 60.700 Dollar



Im Vergleich zu anderen Hochschulabsolventen in ihrem Land stehen Lehrer in Österreich dagegen etwas schlechter da: So verdient ein Lehrer in der Volksschule 74 Prozent vom durchschnittlichen Akademiker-Gehalt, in der Sekundarstufe 1 sind es 87 und in der AHS-Oberstufe 96 Prozent (OECD: 84 bzw. 88 und 93 Prozent). (APA, red, 10.9.2019)