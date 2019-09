Mobilfunkunternehmen bietet Smartphone um ab 192 Euro zu seinen "5G ready"-Tarifen an

Das Huawei Mate 20 X ist ab sofort bei Magenta verfügbar. Foto: Huawei

Mit dem Huawei Mate 20 X 5G nimmt Magenta das erste 5G-Handy in sein Sortiment auf. Dieses sei ab sofort verfügbar, teilt das Unternehmen per Pressemitteilung mit. Im Online-Shop ist es ab 192 Euro im Rahmen eines Vertrags erhältlich. Mit einem "5G-Tarif" wären Kunden damit bereit für die "5G-Zukunft", heißt es – Betonung auf Zukunft. Denn in Österreich gibt es noch kein flächendeckendes Netz der neuen Mobilfunkgeneration.

Magenta bietet aktuell zwei Tarife als "5G ready" an. Mobile Platin verspricht derzeit bis zu 300/50 MBit/s an mobiler Bandbreite und schlägt monatlich mit knapp 70 Euro zu Buche. Das Mate 20 X kostet hier als Beilage 192 Euro. Mobile Gold wird mit 150/50 Mbit/s ausgeschildert, kommt auf einen Monatsbetrag von 55 Euro und bringt das Handy für 360 Euro mit.

Test und Marketing

Magenta (vormals T-Mobile und UPC) und "3" haben zwar kleine 5G-Netze an den Start gebracht. Diese sind aber hauptsächlich für Tests und Marketing gedacht, private Kunden können sie nicht nutzen. "5G-Ready-Tarife" sollen später in echte "5G-Tarife" umgewandelt werden. Das Fachmagazin CHIP hat das Mate 20 X 5G nichtsdestotrotz einem Test im Magenta 5G-Netz unterzogen und dabei eine Download-Geschwindigkeit von knapp 1 Gigabit pro Sekunde erreicht.

Echtzeit

5G ermöglicht erstmals den Austausch auch großer Datenmengen quasi in Echtzeit, mit einer theoretischen Geschwindigkeit von bis zu zehn Gigabit pro Sekunde. Der Technologie wird zugetraut, das Festnetz zu ersetzen. Auch soll sie eine Säule für die flächendeckende Versorgung mit Breitband-Internet in Österreich werden. (red, 10.9.2019)