Segas Dreamcast wird 20. Foto: Sega

Segas Dreamcast ist nun 20 Jahre alt. Die Konsole wurde am 9. September 1999 in Nordamerika veröffentlicht, in Europa landete das bizarre Spielgerät erst im Oktober 1999. Segas Dreamcast konkurrierte zum Release mit der Playstation 2, Xbox und dem Nintendo GameCube und konnte sich trotz eines starken Starts nicht durchsetzen. Nur zwei Jahre später wurde die Produktion deswegen eingestellt, trotzdem genießt der Dreamcast heute noch einen gewissen Kultstatus.

Modern Vintage Gamer

Seiner Zeit absolut voraus

Dies ist mit Sicherheit auf den ungewöhnlichen Controller und der damals technischen Vorreiterrolle zurückzuführen. So erkannte Sega schon 1999 das große Potential von Online-Gaming und integrierte die Möglichkeit bei dem Spielgerät. Kantenglättung, PAL-60-Hz-Modus und LCD-VMU waren weitere Features, die man bei der Konkurrenz nicht bekam. Sony schaffte es offenbar die Playstation 2 besser zu bewerben und konnte die Konsolenvorherrschaft an sich reißen.

Heute noch eine große Fan-Szene

Insgesamt 216 Spiele wurden für das Sega-Spielgerät in den zwei aktiven Jahren für die PAL-Regionen entwickelt. Heute weist der Dreamcast immer noch eine aktive Fanszene auf, die im Rahmen von Homebrew neue Titel für die Konsole herstellen. Auch Online-Titel wie Phantasy Star Online werden Jahre nach Veröffentlichung von Fans immer noch am Leben gehalten, obwohl die Server von offizieller Seite bereits abgedreht wurden. (red, 10.9.2019)