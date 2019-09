Johannes Hahn ist in der EU künftig fürs Geld zuständig. Foto: APA/ Neubauer

Brüssel/Wien – Der österreichische EU-Kommissar Johannes Hahn (ÖVP) wird künftig das Budget betreuen. Hahn übernimmt in seiner dritten Amtszeit in Brüssel diese Zuständigkeit sowie die Verwaltung, wie die EU-Kommission am Dienstag offiziell mitteilte. Er folgt in dieser Funktion auf den Deutschen Günther Oettinger. Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellte in Brüssel ihr neues Team vor.

Bisher war Hahn (61) für die EU-Erweiterung und für die Nachbarschaftspolitik der Union zuständig. Die gesamte neue EU-Kommission muss nach Anhörung der Kommissare noch vom Europaparlament bestätigt werden. Planmäßig soll Von der Leyens Kommission am 1. November ihr Amt antreten. (APA, 10.9.2019)