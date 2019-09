Johannes Hahn ist in der EU künftig fürs Geld zuständig. Foto: APA/ Neubauer

Brüssel/Wien – Der österreichische EU-Kommissar Johannes Hahn (ÖVP) wird künftig das Budget betreuen. Hahn übernimmt in seiner dritten Amtszeit in Brüssel diese Zuständigkeit sowie die Verwaltung, teilte die Kommission am Dienstag offiziell mit. Er folgt in dieser Funktion auf den Deutschen Günther Oettinger. Die künftige Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellte in Brüssel ihr neues Team vor.

Bisher war Hahn für die EU-Erweiterung und für die Nachbarschaftspolitik zuständig. Die gesamte neue Kommission muss nach Anhörung der Kommissare noch vom Europaparlament bestätigt werden. Plangemäß soll von der Leyens Kommission am 1. November ihr Amt antreten.

Zentrale Rolle beim Brexit

Der ehemalige Novomatic-Manager Hahn verwaltete bereits in seiner ersten Amtszeit als Regionalkommissar rund ein Drittel des EU-Budgets. Er bekommt damit eine zentrale Rolle in den Verhandlungen um die nächste Finanzplanung bis 2027 und beim Brexit.



Dabei wollte dem Vernehmen nach Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) den Posten des Migrations- und Innenkommissars für seine kolportierte Wunschkandidatin, Karoline Edtstadler. Dass Hahn für eine dritte Amtszeit entsendet wurde, verdankte der 61-Jährige dem parteienübergreifenden Konsens, der nach Abwahl der Regierung Kurz für die Nominierung erforderlich war.

Anerkennung der Erfahrung

In Brüssel wird der Posten ebenso als Anerkennung von Hahns langjähriger Erfahrung gesehen. Er war zunächst von 2010 bis 2014 Regionalkommissar und zuletzt für die Erweiterung und die Nachbarschaftspolitik zuständig. Er kennt die Befindlichkeiten der Mitgliedsstaaten und der Abgeordneten und gilt als nüchterner Pragmatiker.

Hahn wird die reicheren Nettozahler und insbesondere die österreichische Bundesregierung vom Mehrwert des EU-Budgets überzeugen müssen. Bekanntlich sperrt sich Österreich neben Staaten wie Dänemark und den Niederlanden bekanntlich gegen die Erhöhung seiner EU-Beiträge: Die-Kommission will eine Erhöhung von 1,0 auf 1,114 Prozent des Bruttonationaleinkommens. In absoluten Zahlen gibt die Kommission den Ausgabenrahmen mit 1.135 Milliarden Euro an Verpflichtungen und 1.105 Milliarden Euro an Mitteln für Zahlungen (jeweils zu Preisen von 2018) an. Auch Finanzminister Eduard Müller hat sich für eine Obergrenze von einem Prozent ausgesprochen. "Eine kleinere EU muss mit einem kleineren Budget auskommen", sagte Müller.

Finanzrahmen am Plan

Der EU-Finanzrahmen von 2021 bis 2027 soll in den nächsten Monaten finailisiert werden. Ob sich das gesetzte Ziel vor Jahresende noch ausgeht, ist mehr als fraglich, denn mit dem sich abzeichnenden EU-Austritt Großbritanniens verliert die EU ihren zweitgrößten Nettozahler. Der britische Premier Boris Johnson hat mehrfach damit gedroht, die britischen Verpflichtungen gegenüber dem EU-Budget nicht weiter zu respektieren. Dieses Szenario wird umso wahrscheinlicher, wenn Großbritannien ohne Abkommen aus der EU ausscheidet.

Hahn selbst wünschte sich zuletzt ein Ressort, "in dem man sehr intensiv an der weiteren Entwicklung Europas arbeiten kann". Als Budgetkommissar ist Hahn auch Hauptverantwortlicher für die EU-Verwaltung. Für ein EU-Mitgliedsland ist das Wissen um die zahlreichen Budgetregelungen jedenfalls hilfreich, vor allem etwa wenn nach dem Ausscheiden Großbritanniens doch noch gewisse Rabatte erhalten bleiben, von denen auch Österreich derzeit profitiert. Auch die Frage einer stärkeren Eigenfinanzierung der EU – etwa über eine Plastiksteuer – und striktere Konditionen an die Rechtsstaatlichkeit fallen dann in die Zuständigkeit des Kommissars.

Erfolg bei Namensstreit

Als EU-Erweiterungskommissar bestand Hahns Aufgabe zu einem Großteil im Krisenmanagement, als Nachbarschaftskommissar in der Ukraine und als Erweiterungskommissar am Balkan etwa in den zuletzt wieder gewachsenen Spannungen zwischen Serbien und Kosovo. In seine Amtszeit fällt als großer Erfolg die historische Lösung des Namensstreits zwischen Nordmazedonien und Griechenland, die den Weg für eine Aufnahme Skopjes in der EU freimachen soll. (APA, 10.9.2019)