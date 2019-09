20. bis 22. 9. 2019 Keramik-Designmarkt

Neuer Name, neue Location: Die Veranstaltung "Porzellan und Keramik im Augarten" heißt jetzt "Pots und Blitz", und die 50 Keramikkünstlerinnen und -künstler zeigen und verkaufen ihre Werke heuer im Museumsquartier.

Keramik von Romana Widder-Lunzer: Sie ist eine der 50 Künstlerinnen und Künstler, die am Wochenende bei "Pots und Blitz" ihre Werke präsentieren. Foto: potsundblitz.at/Fally

www.potsundblitz.at





25.9.2019 bis 12.1.2020: Made in Denmark – Ausstellung

Rotor-Sofa Foersom & Hiort-Lorenzen (1983) Foto: Rotor Sofa Foersom & Hiort-Lorenzen (1983) Copyright: Esther Hoyer

Kaum ein Land hat so viele Designikonen wie Dänemark hervorgebracht. Das Wiener Hofmobiliendepot widmet den Objekten von Verner Panton, Poul Henningsen, Hans Wegner, Nanna Ditzel und Co die Schau "Made in Denmark. Dänisches Design seit 1900". Zu sehen sind rund 220 Exponate.

Hofmobiliendepot

Möbelmuseum Wien

Andreasgasse 7

1070 Wien

von 25. September bis 12. Jänner 2020.





22. 9. bis 29. 10. 2019: Veranstaltung

Wer "die Russen" besser verstehen will, sollte sich den Russland-Schwerpunkt des Aktionsradius mit Theater, Musik, Vorträgen und einem Stadtspaziergang durch Wien geben.

www.aktionsradius.at

Kulinarik

Rum & Ginfestival

Die Ottakringer Brauerei ist Freitag und Samstag Schauplatz des Rumfestivals des Ginmarkts Wien.

www.ginmarkt.at

www.rumfestival.at





20. bis 23. 9. 2019 Käsemesse

Produzenten von Rohmilch und -käse laden im italienischen Städtchen Bra zum Stelldichein. Die Käsemesse unter dem Slowfood-Siegel findet zum 12. Mal statt.

Eintritt frei.

www.cheese.slowfood.it

23. bis 29.9. 2019: Schneckenfestival

Im Zuge des Schneckenfestival bringen Köche in ganz Österreichs eigens kreierte Schneckengericht auf ihre Speisekarten. Als Auftakt des Festivals gibt es ein Hoffest am 21. 9. auf Gugumucks Schneckenfarm in Wien.

www.gugumuck.com

Einkaufen

Umbau Concept Store

Anlässlich seines zehnten Geburtstags wurde der Concept Store Nfive in der Wiener Neubaugasse neu gestaltet und ist jetzt wieder für die Kunden geöffnet.

www.nfive.at

Neueröffnung

Saint Charles gibt es nun auch in Wiens erstem Bezirk. Der Store des Unternehmens hat in der Herrengasse 6–8 aufgeschlagen.

www.saint-charles.eu

(19.9.2019)