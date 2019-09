"Call Me By Your Name" von André Aciman wurde 2017 verfilmt. Foto: sony

Queere Literatur hat es – zumindest implizit – schon bei den Griechen und Römern gegeben. Doch erst im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde das Genre expliziter. Das hat natürlich etwas mit der Offenheit der Gesellschaft zu tun. Die Unterdrückung und Diskriminierung der LGBT-Community zum Beispiel spiegeln sich in vielen Büchern wider. Neben diesem Kampf um Gleichheit, Toleranz und Anerkennung setzt sich queere Literatur häufig mit ernsten Themen auseinander: Mobbing, Gewalt, Aids, Verleugnung, Suizid und Selbstzweifel.

Growing up gay

Ein beliebtes Genre innerhalb queerer Literatur ist das klassische Coming-of-Age. Ein Junge oder ein Mädchen erkennt, dass oder oder sie anders liebt als die gesellschaftliche Norm. Damit einher gehen erwähnte persönliche und familiäre Probleme. In den letzten Jahren gelangte zum Beispiel "Call Me By Your Name" von André Aciman ins Auge des Mainstreams. Darin verliebt sich der 17-jährige Elio in den 24-jährigen Oliver, eine Liebesgeschichte während eines verträumten Sommers in Italien entfacht. In "Nur drei Worte" muss sich Simon zwangsweise in der Schule outen, nachdem er von jemandem erpresst worden ist. In "Salz und sein Preis" zeichnet die Autorin Patricia Highsmith das Bild einer 19-Jährigen, die sich in eine ältere Frau verliebt.

Doch nicht alles ist nur Liebe und Drama. Einige LGBT-Bücher beschäftigen sich auch mit Nischenthemen innerhalb der Community. Das Buch "House of Impossible Beauties" verfrachtet einen in die Welt der Ball Culture im New York der 80er-Jahre und behandelt die schwierigen Leben der Trans-Protagonisten. Einen schrägen, aber pointierten Ansatz zu Genderfluidity und Sexualität findet man im Buch "Paul Takes the Form of a Mortal Girl". Darin hat Paul die Fähigkeit, sich je nach Wunsch weibliche oder männliche Geschlechtsorgane und Körpermerkmale wachsen zu lassen.

Welche Bücher können Sie empfehlen?

Welche Literatur hat Ihnen über schwere Zeiten hinweggeholfen? Welche lustigen LGBT-Bücher kennen Sie? Worüber würden Sie gerne lesen? (rec, 26.9.2019)