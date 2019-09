Die Wiener Börse. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben die Anteilsscheine der Frequentis mit "Buy" in ihre Bewertung aufgenommen. Das Kursziel für die Papiere des Weltmarktführers bei Sprachkommunikationssystemen für Flugsicherung wurde mit 22,0 Euro festgelegt.

Der Wertpapierexperte Christian Bader erwartet sich ein stetiges Wachstum für den Konzern, der unter anderem vom dynamischen Markt für "Control Center Solutions" herrührt. Darüber hinaus sei die Gruppe selbst ein potenzielles Übernahmeziel.

Der Gesamtmarkt, in welchem der Konzern operiere, sei derzeit mit 2,2 Mrd. Euro bemessen, dürfte aber jährlich um fünf Prozent wachsen, stellt Bader fest. Da die Barrieren für einen Markteinstieg der Konkurrenz aufgrund technischer Anforderungen hoch liegen, dürfte das Unternehmen dementsprechend gut positioniert sein.

Am Dienstagnachmittag notierten die Frequentis-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,45 Prozent bei 16,74 Euro. (APA, 10.9.2019)