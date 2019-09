Jenes Mädchen, das vor drei Monaten in Innsbruck mit 350 Gramm auf die Welt kam, darf die Neonatologische Intensivstation verlassen. (Archivbild) Foto: APA / dpa / Halger Hollemann

Innsbruck – Vor drei Monaten ist an der Innsbrucker Klinik das leichteste je in Österreich geborene Frühchen auf die Welt gekommen. Am Mittwoch darf das Mädchen, das bei der Geburt nur 350 Gramm wog, mit seiner Familie nach Hause, teilte die Klinik am Dienstag mit.

Das Frühchen sei auch eines der leichtesten der Welt gewesen, hieß es. "Das ganze Team freut sich riesig, dass sie uns morgen verlassen wird", erklärte Ursula Kiechl-Kohlendorfer, Direktorin der Klinik für Pädiatrie II (Neonatologie) der Innsbrucker Kinderklinik – "und noch dazu in einem gesunden und robusten Zustand".

"Herausfordernde" Pflege

Nunmehr weise das Mädchen ein Gewicht von knapp 2,3 Kilogramm auf. Ihre Prognose ist laut Klinik gut, wie alle Frühgeborenen werde sie von der Neonatologie aber bis zu ihrer Einschulung regelmäßig betreut.

Über drei Monate war das Mädchen auf der Neonatologie zu Hause, gemeinsam mit ihrer Mutter. "Wir versuchen natürlich die Eltern soweit wie möglich in die Pflege ihres Kindes miteinzubeziehen", so Heidi Köll, die Pflegeleiterin der Neonatologischen Intensivstation. Bei so einem leichten Frühchen sei die Pflege aber "sehr herausfordernd".

0,5 Milliliter Milch alle drei Stunden

Gerade zu Beginn war das Wissen des gesamten Teams und die moderne Medizin gefordert. Es sei jedoch schon kurz nach der Geburt klar gewesen, dass "die Kleine eine Kämpferin ist". Beeindruckend war für die SpezialistInnen vor allem, dass sie nie invasiv beatmet werden musste – und das obwohl Atemerschöpfung zu den typischen Problemen von Frühgeborenen gehöre.

Das Kind hatte frühzeitig geholt werden müssen, da es nicht mehr gewachsen ist. 17 Tage musste das Mädchen künstlich ernährt werden, allerdings konnte sie ab dem zweiten Lebenstag bereits Muttermilch zu sich nehmen – 0,5 Milliliter alle drei Stunden. (APA, 19.9.2019)