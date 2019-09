Der KAC ist Eishockey-Rekordmeister und geht als Titelverteidiger und Favorit in die am Freitag beginnende Saison. Seine Erfolge verdankt er vor allem der Milliardärin Heidi Horten

KAC-Mäzenin Heidi Horten hielt etwa auch bei einem Mannschaftsfototermin im August 2015 Audienz, ihr zur Seite saß Hellmuth Reichel, und der damalige Goalie René Swette machte ihr die Aufwartung. Foto: Kuess

Soll niemand sagen, dass Heidi Horten für Rote nichts überhat. Kürzlich beging sie als Mäzenin des Eishockey-Rekordmeisters KAC, der sogenannten Rotjacken, ihr 25-jähriges Jubiläum. Hellmuth Reichel hatte sie 1994 auf eine Nachwuchsfeier des Klagenfurter Vereins mitgenommen, seither schlägt ihr Herz und öffnet sich ihr Portemonnaie für den KAC. Reichel ist Hortens Arzt und einer ihrer engsten Vertrauten, beim KAC nennen sie ihn die graue Eminenz, das Amt des Vizepräsidenten hat er inne, de facto ist er Klubchef.

Jene knapp 50.000 Euro, die Horten etwa im Jahr 2018 monatlich der ÖVP überwies, sind nicht nichts, aber doch deutlich weniger als die Summe, die sie seit einem Vierteljahrhundert für den KAC springen lässt. In diesem Jahrtausend dürften sich ihre Zuwendungen im Schnitt auf gut drei Millionen Euro pro Saison belaufen haben. Damit ist Horten (77), deren Vermögen auf knapp drei Milliarden Euro geschätzt wird, der mit Abstand größte Sponsor des KAC. Dementsprechend gut ist sie im Verein, bei den Fans und in der Lokalpresse angeschrieben.

Ständchen zum Geburtstag

So es ihre Gesundheit zulässt, besucht sie nicht nur regelmäßig die Heimspiele in der Messehalle, sondern auch Feierlichkeiten von Fanklubs wie der "Stiege 19". Sie entsteigt ihrem Maybach 57 (550 PS, knapp 400.000 Euro), oft ist ihr dritter Ehemann Karl "Kari" Anton Goëss an ihrer Seite, stets wird sie von vier Bodyguards begleitet. Wenn Horten dann vom Hallensprecher begrüßt wird, winkt sie von ihrem Platz im VIP-Bereich in die Menge. An ihrem Geburtstag (13. Februar) singen ihr die Fans ein Ständchen. Auch bei Trainings taucht sie manchmal auf, sogar in der Kabine, und plaudert mit den Spielern. Die Cracks und alle anderen KAC-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter wissen, was sie an Horten haben.

Interviews mit der Milliardärin sind rar. Einmal konnte ihr die Kleine Zeitung entlocken, dass es ihr "einfach großen Spaß macht, den Sport und die tolle Atmosphäre in der Halle zu genießen". Manchmal wird sie nach ihrem Lieblingsspieler gefragt, also weiß man, dass sie Goalies besonders beeindruckend findet. René Swette war lange ihr Favorit, Lars Haugen ist ihr aktueller.

Hortens Ehrgeiz

Der Mäzenin wird durchaus sportlicher Ehrgeiz nachgesagt, mit Mittelmaß und Niederlagen kommt sie nur schwer zurecht. Als der KAC vor fünf Jahren als Meister einmal das Playoff verpasste (2014) und sich auch zu Beginn der nächsten Saison plagte, stand kurz gar Hortens Rückzug im Raum. Doch wenig später war sie wieder auf Linie.

Der heuer im April fixierte Meistertitel, Klagenfurts erster seit sechs Jahren, soll sie enorm gefreut haben. Endlich wieder einmal hatte der KAC, im Finale gegen die Vienna Capitals erfolgreich, auch die Red Bulls aus Salzburg und ihren Gönner Dietrich Mateschitz abgehängt, dessen Vermögen sechsmal so hoch wie jenes von Horten ist.

Keine neue Halle in Sicht

Drei Millionen Euro pro Saison, ungefähr ein Tausendstel ihres Vermögens also, gibt Horten dem KAC. Man sollte meinen, dass auch die Kosten für eine neue Eishalle kaum ins Gewicht fallen würden. Vor einigen Jahren hieß es, die 2010 zur Ehrenpräsidentin ernannte Horten könnte dem KAC in Minimundus-Nähe eine neue Heimstätte schenken, man träumte schon von der "Heidi-Horten-Arena". Doch dann zerschlugen sich die Pläne, und der KAC muss weiter mit und in der eines Rekordmeisters unwürdigen Messehalle sein Auslangen finden. Dem Vernehmen nach ist Horten auf die politischen Verantwortlichen in der Stadt und im Land aktuell nicht besonders gut zu sprechen. Dass es sich da wie dort um Rote handelt – geschenkt. (Fritz Neumann, 10.9.2019)