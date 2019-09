Benjamin Netanjahu mit einem Plan jenes Gebiets, das Israel seiner Ansicht nach annektieren sollte – wenn er kommende Woche wiedergewählt wird. Foto: APA / AFP / Menahem Kahana

Jerusalem – Israels Premier Benjamin Netanjahu hat in einer live im Fernsehen übertragenen Rede seine Pläne bekräftigt, Teile des besetzten Westjordanlandes annektieren zu wollen. "Heute verkünde ich meine Absicht, nach der Bildung einer neuen Regierung die israelische Souveränität über den Jordantal und das nördliche Tote Meer auszuüben", so der Regierungschef. Zudem werde er weitere Siedlungen bauen lassen. Schon vor rund einer Woche hatte er angekündigt, Gebiete im Westjordanland, in denen schon bisher Siedlungen stehen, an Israel anzuschließen.

Netanjahu hatte schon vor der letzten israelischen Parlamentswahl im April seine Absicht bekundet, Teile des Westjordanlandes zu annektieren. Weil er danach mit einer Regierungsbildung scheiterte, konnte er diese Pläne aber nicht in die Tat umsetzen und muss sich nun stattdessen in der kommenden Woche, am Dienstag, dem 17. September, erneut dem Urteil der Wählerinnen und Wähler stellen. In Umfragen liegt seine bisherige rechtsnationale Regierungskoalition einige Punkte hinter der bisherigen Opposition zurück.

USA signalisierten Zustimmung

Erst kürzlich hat der hochrangige US-Diplomat David Friedman eine israelische Annexion von Teilen des besetzten Westjordanlands nicht ausgeschlossen. Unter bestimmten Bedingungen habe Israel das Recht, sich einen Teil des Gebiets anzueignen. Ob er von einem einseitigen Schritt Israels oder einem Landtausch im Rahmen eines Friedensabkommens sprach, blieb unklar.

Das Jordantal verläuft entlang der Grenze zu Jordanien und macht nach Angaben der israelischen Menschenrechtsorganisation Betselem insgesamt rund 30 Prozent des Westjordanlandes aus. 90 Prozent des Jordantales stehen demnach entsprechend der Osloer Friedensverträge unter israelischer Verwaltung. Insgesamt leben im Jordantal rund 60.000 Palästinenser und rund 5.000 israelische Siedler. Israel hatte in der Vergangenheit bereits auf die strategische Bedeutung des Jordantales für die eigene Sicherheit verwiesen.

Warnung der Palästinenser

Der palästinensische Ministerpräsident Mohammed Schtaje hatte bereits vor Netanjahus Rede vor einem solchen Schritt gewarnt. "Das palästinensische Gebiet ist nicht Teil von Netanjahus Wahlkampagne", sagte Schtaje laut einer Stellungnahme seines Büros. "Wenn er glaubt, dass er durch die Annektierung der Siedlungsblöcke die Wahlen kurzfristig gewinnen wird, langfristig werden er und Israel die Verlierer sein. (...) Netanjahu ist der zentrale Saboteur des Friedensprozesses." Die Arabische Liga teilte in einer ersten Stellungsnahme mit, eine Annexion würde internationales Recht und mehrere UN-Resolutionen verletzen.

Israel hatte 1967 im Sechstagekrieg unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Dort leben heute mehr als 600 000 israelische Siedler in mehr als 200 Siedlungen. Die Palästinenser beanspruchen das Gebiet als Teil eines künftigen eigenen Staates. (red, Reuters, APA, 10.9.2019)