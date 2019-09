US-Präsident begründete Entscheidung zur Entlassung via Twitter mit "starker Uneinigkeit in vielen Fragen"

John Bolton ist nicht mehr Nationaler Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump. Foto: APA / AFP / Sergei Gepon

Washington – Hardliner John Bolton ist nicht mehr Nationaler Sicherheitsberater von Donald Trump. Wie der US-Präsident via Twitter bekanntgab, habe er Bolton Montagabend darüber informiert, dass "seine Dienste nicht mehr länger im Weißen Haus benötigt werden". Als Grund gab er "starke Uneinigkeit in vielen Fragen" an. Aus diesem Grunde habe er Bolton um dessen Rücktritt ersucht. Der Sicherheitsberater sei diesem Ansuchen Dienstagfrüh nachgekommen.

Bolton selbst widersprach der Darstellung Trumps. Er selbst habe dem Präsidenten am Montagabend seinen Rücktritt angeboten. Dieser habe ihn gebeten, die Sache am Dienstag noch zu besprechen, dann aber via Twitter die Kündigung verlautbart. Nur eine Stunde vor der Entlassung via Twitter hatte das Weiße Haus noch eine gemeinsame Pressekonferenz Boltons mit Außenminister Mike Pompeo und Finanzminister Steven Mnuchin für den Nachmittag angekündigt. Ob diese nun auch ohne Bolton stattfinden soll, war zunächst offen.

Falke in Trumps Team

Bolton galt vor allem beim Umgang mit dem Iran als Falke, der Trump – und auch anderen US-Präsidenten davon – zu mehr Härte und einem möglichen Militäreinsatz geraten hatte. US-Medien hatte auch deshalb schon in den vergangenen Wochen immer wieder darüber berichtet, dass eine Ablöse Boltons bevorstehen könnte. Wer Bolton folgen solle, gab Trump noch nicht bekannt. Er werde in der kommenden Woche einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin benennen.

Der Posten des Nationalen Sicherheitsberaters entwickelt sich immer mehr zu einem der Schleudersitze in der auch sonst wenig stabilen Regierung Trumps. Zunächst hatte der Ex-General Michael Flynn den Posten inne, der Trump auch im Wahlkampf unterstützt hatte. Er musste ihn nach nur knapp drei Wochen wieder räumen, weil er Vizepräsident Mike Pence über ein Telefonat mit dem damaligen russischen Botschafter in den USA, Sergej Kiseljak, belogen hatte. Sein Nachfolger H. R. McMaster, den US-Medien als einen der sogenannten Erwachsenen in der Trump-Regierung beschrieben, die den Präsidenten von unbedachten Handlungen abhielten, musste nach knapp einem Jahr gehen. Bolton hielt sich 17 Monate. (red, 10.9.2019)