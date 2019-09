Das neue System bringt unter anderem einen Dark Mode – iPadOS erscheint erst am 30. September

iOS 13 kommt am 19. September. Foto: Apple

Apple hat am Dienstagabend nicht nur neue iPhones und ein neues iPad angekündigt, sondern auch das Startdatum von iOS 13 verlautbart. Das neue Betriebssystem für die Smartphones wird am 19. September veröffentlicht. Die Version für Tablets kommt etwas später, am 30. September.

Welche Geräte unterstützt werden

Zu den wichtigsten Neuerungen von iOS 13 zählt der Dark Mode, mehr Bearbeitungsmöglichkeiten für Fotos und Videos, eine Tastatur mit Swipe-Funktion und ein neues Login-Feature. Einige neue Funktionen sind in dem Update aber noch nicht enthalten, sie sollen am 30. September mit iOS 13.1 nachgereicht werden, wie Apple bereits angekündigt hat. Das neue Betriebssystem setzt zumindest ein iPhone 6s oder SE voraus. Die Modelle 5s oder 6 werden nicht mehr unterstützt. Beim iPod touch muss es zumindest die siebente Generation sein.

Bislang liefen auf iPhone und iPad dasselbe Betriebssystem. Zur WWDC im Juni gab Apple bereits bekannt, dass das System für beide Geräte getrennt wird. iPadOS soll iOS um spezielle Funktionen für Tablets erweitern. So kann man damit mehrere App-Fenster nebeneinander verwenden. Der Browser Safari zeigt am iPad die Desktop-Version von Websites an zudem gibt es Leistungsverbesserungen. Um das neue iPadOS installieren zu können ist ein iPad mini 4, Air 2 oder das iPad 5 notwendig. Beim iPad Pro werden alle Generationen unterstützt. (red, 11.9.2019)