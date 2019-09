Im Schnitt wurde das iPhone XS Max heuer um 860 Euro über Willhaben verkauft. Foto: DER STANDARD/Al-Youssef

Es ist soweit. Bei einem Event am Dienstagabend (MESZ) hat Apple in Cupertino seine neuen iPhones vorgestellt. Das iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max sollen einmal mehr höhere Performance, eine eine aufgewertete Kamera und eine Reihe weiterer Verbesserungen mitbringen. Die Anschaffung ist allerdings trotz Preissenkung seitens Apple nicht ganz billig.

Wenigstens 800 Euro muss man für das iPhone 11 hinlegen, während die Pro-Modelle bei 1.150 Euro starten. In den USA betreibt Apple ein Trade-in-Programm für Besitzer des letztjährigen Modells. Wer hierzulande den Sprung vom XR oder XS-Modell auf die 11er-Reihe machen möchte, kann sein aktuelles Handy gebraucht verkaufen. Für diese bekommt man immer noch einiges Geld und die Verkaufschancen stehen hoch, hat der Online-Marktplatz Willhaben analysiert.

Apple

Viele iPhones zu haben

Auf der Plattform sind Apples Handys überproportional vertreten. Marktforscher sehen einen iPhone-Anteil von zehn bis 15 Prozent an den Auslieferungen am weltweiten Markt. Auf Willhaben hingegen ist fast jedes dritte angebotene Handy (30 Prozent) aus der Schmiede des kalifornischen Konzerns.

Alleine seit Jahresanfang waren es bereits mehr als 100.000 Anzeigen, in denen iPhones feilgeboten wurden. Etwa 20.000 davon entfielen auf die "X"-Reihe (X, XR, XS, XS Max), 9.000 auf das iPhone 8 (Plus) und 21.000 auf die nunmehr drei Jahre alten 7er-Modelle.

Apple

Gute Verkaufschancen trotz hoher Preise

Das iPhone XS, XS Max und XR wurden hauptsächlich als "neu" oder "neuwertig" ausgeschildert. Im Schnitt am teuersten war dabei das XS Max mit 860 Euro. Auch gebraucht sind iPhones am Markt vergleichsweise deutlich wertstabiler als Android-Smartphones. Das iPhone 7 (Plus) wurde zuletzt um 250 bzw. 360 Euro verkauft, das iPhone 8 (Plus) um 400 bzw. 480 Euro, das iPhone X um 580 Euro und das XR um 620 Euro. Mit der Veröffentlichung der neuen Modelle dürften die Preise nun allerdings etwas sinken.

Trotz des hohen Aufkommens an iPhones und der Preise verkaufen sich die meisten Geräte erfolgreich, sagt die Willhabe-Analyse. Zwischen 75 und 80 Prozent wechseln nach der Einlistung auch erfolgreich den Besitzer. Wer sein Handy verkaufen will, dem raten die Betreiber übrigens, damit nicht zu warten. Denn pro Monat sinkt der Verkaufspreis der aktuellen iPhone-Modelle um circa zwei bis drei Prozent. (red, 12.09.2019)