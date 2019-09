Wien – Nach der verheerenden Gasexplosion in einem Gemeindebau in Wien-Wieden mit zwei Toten Ende Juni steht nun die Ursache fest: Die Explosion wurde absichtlich und mit Suizidabsicht herbeigeführt. Das bestätigte die Polizei. Jener 22-jährige Mann, der bei der Explosion starb, hatte zuvor die Gasleitung in seiner Wohnung manipuliert.

Zweite Tote, 15 Verletzte

Am 26. Juni dieses Jahres hatte der Mieter den Gemeindebau an der Ecke Preßgasse/Schäffergasse in die Luft gejagt. Er hatte auch eine 29-jährige Hausbewohnerin mit in den Tod gerissen. Dazu kamen 15 weitere Verletzte, zwei davon schwer. Zahlreiche Anrainer verloren durch die Explosion ihr Zuhause.

Dass eine undichte Hausleitung der Grund für die Explosion gewesen sein könnte, schloss Gerhard Fida, Geschäftsführer der Wiener Netze, von Beginn an aus. Aus Sicherheitsgründen wurden nach der Explosion auch in einigen benachbarten Häusern Gas und Strom abgestellt.

Das Haus musste später abgerissen werden. Foto: APA

Wegen der großen Schäden an dem in den Jahren 1950/1951 vom Architekten Hanns Kunath erbauten Gemeindebau musste er abgerissen werden. Den Bewohnern des Baus mit zwei Stiegen werde man nach dem Neubau jedenfalls ein Angebot auf Rückkehr machen, betonte im Juni der Sprecher der Wohnbaustadträtin. (APA, red, 11.9.2019)