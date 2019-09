Service

Karte: Der Standard

Panoramaweg: Diese leichte Runde ist nicht besonders gut gekennzeichnet. Man muss genau schauen, damit man die auf Masten oder Steinen hingemalten roten Balken bemerkt.

Los geht es beim Marktplatz. Kurz nach der Kirche dreiteilt sich die Straße. Wir nehmen die rechte Straße, den Klafterweg, und verlassen auf ihm die Ortschaft. In einem kleinen Bogen nach rechts über den Mühlbach, danach, gegenüber vom Grünschnittsammelplatz, geht es links einen Feldweg hinein. Man sieht das Schloss von Steinabrunn, auf das man zuhält. In der Ortschaft geht es im Uhrzeigersinn ums Schloss herum, immer die Schlossgasse entlang, die bis zum Ortsende führt. Dort geht es links rauf einen langen Forstweg mit vielen Obstbäumen. Oben links immer weiter, am Waldrand entlang, vorbei an diversen Marterln. Rechts unten liegt Ringendorf. Man quert eine kleine Autostraße zwischen Großmugl und Ringendorf und folgt dem Feldweg weiter. Auf dem nächsten Hügel taucht links der Grabhügel auf. Etwas später, nicht gekennzeichnet, muss man links einen kleinen unmarkierten Feldweg nehmen, der zum Hügelgrab führt. Von dort geht es auf dem Sternenweg zurück zum Ausgangspunkt.

Geht man nur den Sternenweg, dauert dies etwa 20 Minuten in eine Richtung.

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Der Postbus 827 fährt Montag bis Freitag von Stockerau weg. Am Samstag gibt es nur ein eingeschränktes Angebot, das zu Mittag endet. Sonntags fährt kein Bus. Auch ein Sammeltaxi-System für den Bezirk Korneuburg kann genutzt werden. Telefon: 01235004411

Die Einkehrmöglichkeiten in Großmugl sind spärlich.

GPX-Track zum Download unter: bergwelten.com/t/w/15102

Webtipps: sternenweg-grossmugl.at, grossmugl.gv.at