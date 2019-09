"RPT-01 SPORT ON-EAR", so die offizielle Bezeichnung. Foto: Adidas/Screenshot

Wenn Boxer Rocky Balboa in der Filmreihe trainiert, kommt er dabei nicht ohne die passende Hintergrundmusik aus. Auch Hobbysportler hören gerne nebenbei Musik. Umso gefragter sind seither für den Sport geeignete Kopfhörer. Adidas bringt in Kooperation mit dem schwedischen Audiospezialisten Zound Industries nun gleich zwei neue Modelle heraus: FWD-01 ist für die In-Ear-Fans, RPT-01 heißt die Over-Ear-Variante. Beide Kopfhörer sind kabellos, fungieren via Bluetooth 5.0 und sind über USB-C aufladbar. Laut Adidas hält der RPT-01 40 Stunden durch, der FWD-01 16 Stunden.

Material

Am auffälligsten ist das Strickmaterial, das die Kopfhörer umzieht. Adidas bleibt lieber beim englischen Namen "Knitted". Diese "Primeknit"-Kunstfaser würden auch bei Schuhen und Kleidung verwendet werden, so das Unternehmen. Egal, wie man den Stoff nun nennt: Der Nutzer profitiert davon, kann er doch etwa die RPT-01-Ohrkissen in die Waschmaschine geben.

Bedienung

Die Bedienung ist an beiden Modellen simpel: Einerseits gibt’s die klassischen Knöpfe für Lautstärke und das Überspringen von Liedern. Andererseits gewährt eine "Action"-Taste Zugriff auf andere Dienste, zum Beispiel Siri. Die genaue Auswahl kann man in einer eigenen App festlegen.

Hörtest und Preis

Der "Heise"-Hörtest brachte "gute" Ergebnisse. Die Höhen kämen gut zur Geltung und der Bass sei nicht unangenehm. Bei den In-Ears gibt’s je vier unterschiedliche Silikon-Ohrpolster und –Aufsätze dazu. Die Over-Ear-Variante sitze laut erster Einschätzung angenehm, aber recht stark auf und schirme dementsprechend stark ab. Im Straßenverkehr wäre also Vorsicht geboten. Adidas gibt aber an, die RPT-01 in erster Linie für das Fitnesscenter entworfen zu haben.

Ab 25. September sind die Kopfhörer für 150 Euro (FWD-01) beziehungsweise 170 Euro (RPT-01) erhältlich. (red, 11.9.2019)