London legt Berufung ein – Nächste Woche steht eine Verhandlung am Obersten Gericht an

London – Ein schottisches Berufungsgericht hat die von Premierminister Boris Johnson auferlegte Zwangspause des britischen Parlaments am Mittwoch für unrechtmäßig erklärt. Als Grund dafür führten die drei involvierten Richter an, dass die Pause ein Versuch sei, die "parlamentarische Überprüfung" zu behindern.

Ein Sprecher der britischen Regierung hat sich in einer Stellungnahme "enttäuscht" von der Entscheidung gezeigt und angekündigt, dass die Regierung gegen das Urteil Einspruch erheben wird. Am vergangenen Freitag hatte ein Gericht in London wiederum geurteilt, dass die Zwangspause rechtmäßig gewesen sei.

Das Urteil aus Schottland, angeführt vom schottischen Höchstrichter Lord Carloway, hat ein früheres, gegenteiliges Urteil aufgehoben. Das aktuelle Urteil besagt: "Der Rat (Boris Johnsons'), den die Regierung der Königin gegeben hat, das Parlament in Zwangspause zu schicken, war ungesetzlich und auch die Prorogation war ungesetzlich". Die Maßnahme sei daher "null und nichtig".

Hinter dem schottischen Fall stehen 75 Abgeordnete und Mitstreiter, die sich nun bestätigt sehen. Die Abgeordnete Joanna Cherry von der Schottischen Nationalpartei, die federführend an der Klage beteiligt war, sprach von einem historischen Urteil. Einige von den Klägern fordern die sofortige Wiederzusammenkunft des Parlaments. "Nach unserem Verständnis ist das Parlament mit sofortige Wirkung nicht mehr suspendiert, es sei denn, das Oberste Gericht ereilt eine Verfügung", sagte Joloyn Maugham, dessen "Good Law Project" hinter der Klage steht.



Verhandlung am Obersten Gericht nächste Woche

Allerdings dürfte der Showdown erst nächste Woche stattfinden. Die Causa wird nun an das Oberste britische Gericht weitergeleitet. Dieses beschäftigt sich bereits mit Johnsons umstrittenen Schritt. Nächste Woche Dienstag ist dazu eine Sonderanhörung anberaumt. Auch In der nordirischen Hauptstadt Belfast beschäftigen sich Gerichte bereits mit der Angelegenheit.

Am Montag hatte die Johnson-Regierung das Parlament ja in eine fünf-wöchige Zwangspause geschickt. Der eigentlich übliche Schritt ist auf heftige Kritik gestoßen: Denn er kommt just zu einer Zeit, in der die heiße Phase im Brexit beginnt. Dahinter steckt ein sich zuspitzender Machtkampf zwischen Premier Johnson und dem Parlament, das einen No Deal mit allen Mitteln verhindern will. (red, 11.9.2019)