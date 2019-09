Der Verteidiger hatte am Samstag seinen Geburtstag gefeiert und den Zapfenstreich verpasst

Geburtstag hat man einmal im Jahr. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Wien – Martin Hinteregger hat im EM-Qualifikationsspiel Österreichs in Polen nicht aufgrund einer Wadenverletzung gefehlt. Zumindest vordergründig. Wie am Mittwoch in der "Kleinen Zeitung" und den "Salzburger Nachrichten" berichtet wurde, verzichtete Teamchef Franco Foda aus disziplinären Gründen auf den Verteidiger von Eintracht Frankfurt.

Der ÖFB gab bekannt, dass sich Hinteregger inzwischen bei Foda sowie der Mannschaft entschuldigt habe. "Ich habe am Samstag meinen Geburtstag gefeiert und hier eine Grenze überschritten. Ich habe mich beim Trainer, bei der Mannschaft und dem Betreuerteam für mein Verhalten entschuldigt", wurde Hinteregger in einer Aussendung zitiert. Der nun 27-Jährige rückte laut den Berichten nach einer nächtlichen Feier erst Sonntagfrüh wieder ins Teamcamp ein.

Wadenprobleme gab es

In der Aussendung wurde auch darauf hingewiesen, dass Hinteregger bereits mit muskulären Problemen in der rechten Wade ins Teamcamp eingerückt war und zwei Tage nicht am Mannschaftstraining teilnehmen konnte. Schon im Sommer gab es Aufregung um den Verteidiger: Ein Video zeigte ihn sichtlich betrunken auf einem Dorffest. (APA, red, 11.9.219)