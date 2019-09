Manfred Lehner ist seit 2010 Vertragsdozent am Institut für Archäologie der Universität Graz. Neben der Projektleitung am Schöckl leitet er ein FWF-Projekt zur frühmittelalterlichen Besiedlung des Südostalpenraums (in Kooperation mit Slowenien) und eine Auslandsgrabung (spätantike Höhensiedlung) in Kroatien. Die Forschungsschwerpunkte liegen in der Mittelalter-, in der Provinzialrömischen Archäologie und in der Kontinuitätsproblematik.

Levente Horváth ist Projektassistent am Institut für Archäologie der Universität Graz und arbeitet seit 2015 bei den Feldforschungen am Schöckl mit. Neben den Römern am Grazer Hausberg liegen seine Forschungsschwerpunkte in der Mittelalter- und Neuzeitarchäologie.

Robert Pritz ist ab Oktober Projektassistent am Institut für Archäologie der Universität Graz und bearbeitet die Funde und Befunde vom Schöckl im Rahmen seiner Dissertation. Abgesehen von der provinzialrömischen Forschung im Inland ist er auch an österreichischen Projekten in Griechenland beteiligt.

