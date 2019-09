Statt Mr. Monopoly ist nun Ms. Monopoly auf dem Cover und Spiel zu sehen. Zudem haben Frauen mehr Geld als Männer. Foto: Hasbro

Der US-Spieleproduzent Hasbro bringt eine neue Version des Brettspiel-Klassikers "Monopoly" auf den Markt, bei der Frauen mehr Geld zur Verfügung haben als Männer. Wie Hasbro am Dienstag mitteilte, starten die Frauen schon mit mehr Geld als ihre männlichen Mitspieler. Jedes Mal, wenn sie über das "Los"-Feld ziehen, bekommen sie zudem 240 Dollar. Männer bekommen nur 200 Dollar.

"Zusätzlicher Spaßfaktor"

Für Hasbro ist dieses Einkommensgefälle ein "zusätzlicher Spaßfaktor", "denn damit genießen Frauen die Vorteile, die in der realen Welt häufig Männern vorbehalten sind". Wenn Männer geschickt spielten, könnten sie in dem Spiel aber auch viel Geld verdienen.

Ms. Monopoly nun auch zu sehen

Auf dem neuen Spiel ist nicht der Immobilienmogul Mr. Monopoly mit seinem schwarzen Hut und weißem Schnurrbart zu sehen, sondern Ms. Monopoly, die Unternehmerinnen fördert. Die Spieler kaufen keine Grundstücke, sondern Erfindungen von Frauen wie WLAN und Solarheizungen. Das neue Monopoly-Spiel kommt ab Mitte September in den USA und auch in Europa auf den Markt.

Tumulte in den sozialen Netzwerken

In den sozialen Netzwerken wird der Schritt bereits vielerorts kritisch gesehen. Ein User kündigte etwa an, dass er vergangene "Monopoly"-Spiele nun verbrennen werde. Einige Nutzer merken zudem an, dass diese Maßnahme zu weit gehe und prinzipiell antifeministisch ist und nicht wirklich Gleichberechtigung mit sich bringt. (APA/red, 11.9.2019)