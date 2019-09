65. Wohnsymposium von DER STANDARD und "Wohnen Plus" am 3. Oktober im 15. Bezirk

Am 3. Oktober findet im Veranstaltungssaal des Pflegewohnhauses Rudolfsheim-Fünfhaus im 15. Wiener Bezirk das 65. STANDARD-Wohnsymposium statt. In Kooperation mit dem Fachmagazin "Wohnen Plus" wird dabei über das Thema "Wohnen im Alter: Daheim oder im Heim" diskutiert.

Nach einem Einstieg ins Thema durch die Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz werden Experten aus Theorie und Praxis, darunter Wohnbauforscher Wolfgang Amann, Architekt Werner Nussmüller und Gesiba-Chef Ewald Kirschner, aus ihren Erfahrungen berichten. Die politische Debatte werden der Wiener Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und die Präsidentin des Österreichischen Seniorenbunds und ehemalige ÖVP-Nationalrätin Ingrid Korosec bestreiten.

Die Anmeldung ist kostenpflichtig. Für Teilnehmer gibt es zuvor noch die Möglichkeit, das preisgekrönte Pflegewohnhaus der Gesiba (Bauherrenpreis 2016, Wiener Wohnbaupreis 2019) zu besichtigen. (red)