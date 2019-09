Gruppe wird bei der "Hella Mega Tour" von Fall Out Boy und Weezer begleitet

Green Day endlich wieder in Wien. Foto: AP

Die US-Rockband Green Day kommt nächstes Jahr nach Wien: Im Rahmen der "Hella Mega Tour" spielt die Gruppe um Sänger Billie Joe Armstrong am 21. Juni 2020 im Wiener Ernst-Happel-Stadion und wird dabei von Fall Out Boy sowie Weezer begleitet. Der allgemeine Vorverkauf für das Konzert beginnt laut Veranstalter am 20. September, online sind bereits zwei Tage früher Karten erhältlich. (APA, 11.9.2019)