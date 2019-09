Bei der Kernmarke VW selbst konzentriert sich alles, wirklich alles auf den ID.3, selbst der neue Golf musste zurücktreten, er wird zu einem späteren Zeitpunkt separat präsentiert. Erstes Auto auf MEB-Basis (Modularer E-Antriebs-Baukasten) und ein ganz, ganz wichtiges für die Mobilitätswende im größten Autokonzern der Welt. Stilistisch beinahe so glatt, wie zu erwarten war, aber doch überraschend gefällig – das ist ein richtig fesches, schnörkelloses Auto geworden. Der in die Hinterachse integrierte E-Motor leistet 150 kW (204 PS), das Batterienangebot ist skalierbar, es gibt nämlich dreie zur Auswahl: eine mit 45 kWh, eine mit 58, eine mit 77 – entsprechend staffeln sich die WLTP-Reichweiten in 330, 420 und 550 km. Mit 4,26 m Länge bleit der ID.3 wie erwartet auf Golf-Niveau, wirkt aber innen geräumiger als dieser. Marktstart ist kommenden Sommer, der Startpreis liegt vermutlich bei etwa 30.000 € – und es liegen schon über 30.000 Reservierungen vor. Und weil der gesamte Markenauftritt der E-Mobilität gilt, ist erstens auch noch die ganze Riege an ID.-Showcars aus den vergangenen Jahren zu sehen und wird zweitens das T-Roc Cabrio zu den Pressetagen nicht gezeigt – sondern erst zu den Publikumstagen. (Andreas Stockinger, 12.9.2019)